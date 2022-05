“La idea es concientizar de que la problemática del agua requiere un planteo integral y armonizar todos los aspectos, porque es un tema que no se vincula sólo al azud derivador de lago Fontana, sino a la necesidad de una política hídrica adecuada para preservar el recurso de Chubut”, dijo el concejal Manuel Mauriño, del bloque Juntos por el Cambio de Sarmiento, ante la consulta de ADNSUR.

El edil reconoció que más allá del reciente anuncio de la licitación de la obra de la compuerta para regular el cauce de agua del río Senguer, “hay otras cuestiones a poner sobre la mesa del debate y entre todos encontrar un camino para armonizar el manejo de nuestras aguas en la cuenca del río Senguer”.

Para el edil sarmientino, la obra del azud derivador “es uno de los caminos para instaurar una solución a algunos de los problemas, pero hay otras aristas que se deben valorar, como por ejemplo pensar en medios alternativos para el aprovisionamiento de agua potable a las diferentes ciudades. Sarmiento no puede quedar afuera de esa discusión, porque la Carta Orgánica le da la función jurídica de guardián de un recurso tan preciado como el agua. Ya desapareció el lago Colhué Huapi y ahora el Musters está en una situación muy crítica. No desconocemos que hay problemas ambientales y otros factores que necesitan interpretarse en forma conjunta, para armonizar lo ambiental, con lo social y lo económico. Si no se camina por ese lado, estamos mirando sólo una parte del problema. Será muy interesante y fructífero escucharnos entre todos y no quedarnos sólo con un anuncio rimbombante”.

Por otro lado, Mauriño se refirió a las expresiones del intendente Juan Pablo Luque, quien dejó entrever que la convocatoria podría tener fines políticos:

“Con todo el respeto que me merece el intendente de Comodoro, está desviando el tema. Queremos dejar de lado las mezquindades y espacios políticos, porque este problema nos involucra a todos, con independencia de que lo lleve adelante uno u otro sector. Este encuentro nació con la intención de que todos podamos exponer y decir las cosas, para visibilizar la crisis hídrica en el sur de Chubut ante el Senado de la Nación. La finalidad poner en agenda nacional lo que ocurre aquí, en cuenca Senguer de Chubut”.

Luque: “No hay que sacar ventaja política”

Por otra parte, el intendente Luque había expresado esta mañana, en rueda de prensa, que analizaría la participación en el encuentro. “Estamos viendo de qué se trata, porque hay cuestiones que son incorrectas. Nosotros ya tenemos solucionado la obra del azud del Fontana y en 20 días se va a estar licitando. Yo estoy de acuerdo en que las distintas fuerzas políticas trabajemos en los temas que preocupan a la gente, pero sin tratar de sacar ventaja política. La obra del Fontana va a permitir que el Senguer tenga un caudal diferente y hace dos años que lo venimos gestionando. El ministro Gabriel Katopodis nos anunció que en los próximos días se va a estar licitando”.