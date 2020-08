ESQUEL (ADNSUR) – En el marco de las restricciones que rigen en la provincia de Chubut por la pandemia de coronavirus, usuarios del centro de esquí, montañistas, trabajadores e instructores invitan a la comunidad a una movilización. La marcha se realizará este sábado 15 de agosto, a las 17.30 horas para pedir la apertura del centro de esquí La Hoya.

En este contexto de pandemia, desde el centro de esquí se indicó que es la provincia quien debe dar la orden, un grupo se moviliza y cuestiona la falta de definiciones, mientras que gran parte de los centros de esquí abrieron sus puertas.

“Hay un protocolo nacional para la apertura de centros de esquí y Esquel no tiene casos de COVID entonces no se entiende por qué no podemos disfrutar de La Hoya y vemos nuestros puestos de trabajo denegados” , señalaron.

Por otra parte, advirtieron que si esta definición de la empresa sienta un precedente “quién nos dice que otros años no toman la misma decisión”. El grupo juntó firmas para enviar una nota al ministro Matías Lammens, en el local de Rossi Ski, informó EQS Notas.