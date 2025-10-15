En las últimas horas, los trabajadores de salud pública en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly protagonizarán un paro total de actividades durante 24 horas el próximo jueves 16 de octubre, en reclamo por la falta de respuestas concretas a sus demandas salariales y laborales.

La medida, convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), afectará la atención en hospitales y centros de salud, donde solo se garantizarán guardias mínimas y la atención de urgencias.

La medida afecta a los trabajadores de los establecimientos públicos de salud de Comodoro, incluyendo a Diadema Argentina y también a la localidad de Rada Tilly. Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

En este sentido, indicaron que solo garantizarán guardias mínimas y atención de urgencias durante ese día. La protesta surge tras la falta de respuestas a una presentación formal del 25 de junio, firmada por más de 200 empleados, que solicitaba la creación de un nuevo ítem salarial con un aumento superior al 40% para compensar la mayor demanda laboral, especialmente luego del reciente despido de más de 5.000 trabajadores vinculados a la industria petrolera, cuyos afiliados y familiares ahora dependen del sistema público de salud.

Desde ATE denunciaron que, el pasado 19 de septiembre, el Poder Ejecutivo provincial dictó un aumento salarial unilateral fuera del ámbito paritario, lo que vulneraría los derechos de negociación colectiva y afectaría a más de 7.100 agentes de salud en Chubut.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

En asamblea, los delegados de la entidad gremial votaron esta medida de fuerza, que incluye a todos los hospitales rurales, el Hospital Zonal, el Hospital Regional y áreas externas de las tres localidades.

Con información de ATE, redactada y editada por un periodista de ADNUSR