En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, este sábado 9 de agosto se realizará en Rada Tilly un conversatorio abierto a toda la comunidad para reflexionar e intercambiar experiencias sobre lactancia, crianza, apego y salud perinatal.

La actividad se desarrollará de 16.30 a 18 en el Club de Leones de Rada Tilly, ubicado en Combate Naval de Quilmes 729, y estará a cargo de la Dra. Joaquina Provedo.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly y la convocatoria es libre y gratuita. Con una modalidad participativa, el encuentro busca generar un espacio de escucha y diálogo con las familias, donde puedan compartir inquietudes, resolver dudas y recibir acompañamiento profesional.

El lema propuesto para este año es “Prioricemos la lactancia: construyendo sistemas de apoyo sostenibles” y convoca a pensar colectivamente cómo fortalecer redes duraderas que acompañen desde todos los ámbitos: salud, trabajo, comunidad, familias.

“Nos invita a crear comunidades que cuiden, escuchen y valoren la lactancia como un derecho, una elección libre y una herramienta poderosa de salud y equidad”, remarcaron los organizadores.

La charla tiene como propósito principal promover y fortalecer la lactancia materna, entendida no solo como el mejor y más completo alimento para los recién nacidos, sino también como una práctica que fomenta el vínculo afectivo y emocional entre la madre y sus hijos.

La invitación está abierta a familias, embarazadas, personas en etapa de crianza y a toda la comunidad interesada en acompañar procesos de salud integral desde una mirada respetuosa y amorosa.

SEMANA DE LA LACTANCIA: LAS ACTIVIDADES EN COMODORO

La Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Espíndola, desarrolló una agenda de actividades integrales, orientadas a promover la lactancia materna, fortalecer las redes de acompañamiento y garantizar el acceso a información.

“Desde el Municipio venimos impulsando una política clara de acompañamiento integral a las familias y estas jornadas reflejan ese compromiso. Promover la lactancia materna es cuidar desde el primer momento de vida, con acciones que acercan información, contención y herramientas a las mujeres en un momento tan especial como es el inicio de la maternidad”, reflexionó la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno.

Asimismo, destacó el trabajo del equipo de obstetras y puericultoras, que “con enorme sensibilidad y profesionalismo llevan adelante estas actividades para la comunidad. Su rol es clave para fortalecer el derecho a una maternidad acompañada”.

En ese orden, la funcionaria agradeció el apoyo de distintas instituciones que se sumaron y colaboraron, como “Fundación OSDE y el Centro de Jubilados de YPF en Km. 3, que pusieron a disposición sus espacios, a Farmacias Patagónicas y a la Asociación Civil Ser Mujer”.

Vínculos saludables y promoción de derechos

La iniciativa comenzó el pasado lunes 4, con el taller gratuito a cargo de la obstetra Florencia Coll, quien brindó una charla informativa y asesoramiento a personas gestantes, que están amamantando y acompañantes. “La propuesta apunta a concientizar sobre la importancia de la lactancia humana desde una mirada de salud pública, remarcando que no se trata solo del tiempo que dure, sino de que cada proceso esté acompañado por profesionales y por una red de apoyo que lo sostenga”, expresó la profesional de la salud.

Seguidamente, Coll sostuvo que “siempre trabajamos desde el enfoque de derechos del niño por nacer, del acompañamiento durante el embarazo y de la revalorización del nacimiento, lo que implica también hablar de alimentación y sus beneficios en la primera infancia. En este encuentro –precisó-, lo más importante fue el intercambio de experiencias y los testimonios compartidos para que las mamás se sientan acompañadas”.

Por otra parte, el martes 5, en el auditorio de Fundación OSDE, se brindó un taller sobre los beneficios de la lactancia materna a cargo de las puericultoras Mariela Navarro y Daiana Guerrero; acompañadas por las obstétricas Florencia Catán e Ingrid Yost y el equipo de psicólogas perinatales, Luciana Cofre y Lorna Burton.

“Estamos muy contentas porque tuvimos una gran concurrencia, superando las expectativas. El taller teórico-práctico apuntó a brindar información sobre los beneficios de la lactancia materna y las posiciones recomendadas a las madres que están amamantando o que se encuentran cursando un embarazo”, explicó Mariela Navarro.

Del mismo modo, describió que “uno de los ejes importantes del encuentro fue el acompañamiento del equipo de psicólogas perinatales que abordaron los procesos emocionales que transita la mujer durante el embarazo y postparto” y agregó que “también contamos con una charla de métodos anticonceptivos adecuados para el periodo de lactancia”.