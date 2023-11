Convocan a la comunidad de la ciudad a recordar a las mascotas que ya no están en el mural de Barbi

En diálogo con ADNSUR, Graciela Gorosito, proteccionista de animales de la ciudad, contó la gran iniciativa que se llevará a cabo este fin de semana en busca de recordar a las mascotas que fallecieron.

La mujer señaló que el motivo de la iniciativa es “que no queremos que decaiga el tema de Barbi y aprovechamos la fecha en que se conmemora el Día de todos los muertos (dos de noviembre)”. En este sentido, dijo que, junto a un grupo de animalistas, "aprovechamos la época para reactivar lo ocurrido con la perrita y se nos ocurrió esta idea de armar un evento para concurrir e invitar a toda la comunidad al mural de Barbi y recordar a nuestros animalitos que ya no están.

“Surgió la idea de hacerles un tributo con una foto, una flor u ofrenda como alimento balanceado o agua. Otro de los objetivos es reinsertar esta vieja costumbre que antes se tenía muy en cuenta y que desapareció con el tiempo”, comentó Graciela con algunos detalles.

Hablando puntualmente de la perrita asesinada, la proteccionista de la ciudad afirmó que Barbi “es nuestra primer mártir, hubo muchas de ellas que desconocemos y quedaron en la nada”. Tal es así que para la mujer se intenta generar una conciencia distinta en la sociedad para proteger a nuestros animales, reconocer sus derechos como seres sintientes y no como objetos".

Crítica hacia algunas acciones que beneficiarán a los animales en sí, Graciela manifestó que, para ella, “está todo bastante abandonado y que no se está cumpliendo con la ordenanza municipal que el doctor Roa señaló en su momento respecto de las castraciones”. Además, indicó que “las comisarías no están tomando todas las denuncias de maltrato animal y por eso queremos ayudar a que la gente se anime a participar en el tema”.

El evento se realizará este sábado cuatro de noviembre en Km.3 a las 17 donde está el mural de Barbi. “Esto no implica que si uno no va a esa hora no pueda dejar su ofrenda o recordatorio, el espacio es público. Toda la comunidad está invitada y cualquiera puede ir a dejar la foto de su mascota, flores o pétalos”, concluyó.