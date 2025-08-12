La viralización de un video que muestra a una persona practicando stand up paddle en Rada Tilly, muy cerca de un grupo de ballenas, sigue generando repercusiones. Más allá de la espectacularidad de las imágenes, el episodio resume una problemática que se repite: la convivencia entre quienes realizan actividades en el mar y la fauna marina.

En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina dispuso un conjunto de medidas de seguridad y condiciones operativas para la navegación en aguas jurisdiccionales, con el objetivo de proteger a la ballena franca austral y otras especies de cetáceos que se acercan a la costa durante su temporada migratoria.

El organismo, en su rol de autoridad marítima, informó que entre mayo y diciembre se registra un notable incremento de estos mamíferos marinos en sectores costeros y rutas de navegación cercanas a Comodoro Rivadavia, lo que obliga a extremar precauciones para evitar incidentes.

Las áreas alcanzadas por la disposición incluyen la rada de Comodoro, el muelle de ultramar “Antonio Morán”, el muelle pesquero, el muelle General Mosconi (Terminal YPF), Rada Tilly, el puerto y la monoboya de Caleta Córdova.

Entre las recomendaciones para embarcaciones se destaca la obligación de mantener vigilancia activa para prevenir colisiones o acercamientos, guardar una distancia mínima de 200 metros respecto a cualquier cetáceo y comunicar inmediatamente cualquier avistaje a Prefectura a través de los canales 9 y 16 de VHF o al número 106 de “Emergencias Náuticas”.

En caso de proximidad involuntaria, se deberá reducir la velocidad al mínimo posible y evitar cruzar por la cabeza del animal, haciéndolo por la cola.

Las restricciones también alcanzan a actividades acuáticas como kitesurf, windsurf, kayakismo, remo, pesca deportiva embarcada, stand up paddle, vela ligera y buceo, prohibiéndose el acercamiento directo a los animales.

La Prefectura recordó que estas medidas rigen hasta diciembre y forman parte de las acciones para garantizar tanto la seguridad de la navegación como la preservación de especies protegidas que forman parte del patrimonio natural de la región.