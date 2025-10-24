Controles en Comodoro: intensifican los operativos para garantizar el cumplimiento de la veda electoral

Con la veda electoral ya en marcha, el Municipio de Comodoro Rivadavia anunció una serie de controles en comercios locales para asegurar el cumplimiento de las restricciones establecidas por ley, especialmente en lo referente a la venta de bebidas alcohólicas.

El secretario de Control Operativo, Miguel Gómez, explicó que desde la Subsecretaría de Fiscalización y la Dirección de Habilitaciones “se diagramó un plan de trabajo que apunta a este objetivo: evitar el expendio de bebidas alcohólicas durante la veda”.

Gómez detalló que durante la noche de este viernes se notificará a los comercios nocturnos sobre las limitaciones horarias y la obligación de cerrar las barras en los horarios dispuestos.

“Hoy (viernes 24) en la noche algunos comercios nocturnos abren y van a ser debidamente notificados de las limitaciones que tienen en cuanto al horario, en cuanto al cierre de barras, en cuanto a algunas condiciones que tienen que cumplir, justamente para no violar la veda”, precisó.

Además, aclaró que los restaurantes podrán funcionar hasta las 23 horas del sábado, mientras que a partir de las 20 del mismo día quedará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 21 del domingo, cuando finalicen los comicios.

Finalmente, el funcionario destacó que “habrá controles activos y se trabajará en coordinación con la Policía del Chubut para responder ante cualquier requerimiento o irregularidad que se detecte durante el fin de semana electoral”.

CUÁNDO COMENZÓ LA VEDA ELECTORAL

Desde las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre rige en todo el país la veda electoral por las elecciones legislativas nacionales que se realizarán el domingo 26 de octubre. Esta restricción se mantendrá hasta el domingo a las 21 horas, tres horas después del cierre de los comicios.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, por lo que el fin de semana estará marcado por diversas limitaciones establecidas en el Código Electoral Nacional.

Durante la veda, además de que está prohibida la venta de alcohol, no se pueden realizar actos de campaña ni difundir encuestas o sondeos electorales, ya sea en medios, redes sociales o cualquier otro canal. Tampoco están permitidos los espectáculos públicos, fiestas, reuniones políticas o actividades deportivas masivas que no estén vinculadas con el proceso electoral.

Además, se prohíbe la apertura de locales partidarios dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación, y los votantes no podrán tomar fotografías de la Boleta Única Electrónica durante el acto electoral.

El uso de armas, banderas, insignias o distintivos partidarios también está vedado desde 12 horas antes del inicio de la votación y hasta tres horas después de su finalización.

Quienes violen la veda pueden recibir multas que van desde 10.000 a 100.000 pesos, y las agrupaciones políticas que hagan campaña durante este período podrían perder el acceso a fondos de financiamiento público por uno o varios años.

Los comicios se desarrollarán el domingo de 8 a 18 horas, y los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, cuando lo autorice la justicia electoral.