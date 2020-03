COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El director de la Agencia de Seguridad Vial Provincia, Leonardo Das Neves, se refirió en Actualidad 2.0 a las restricciones en la circulación en las rutas de la provincia, a fin de evitar el movimiento de ciudadanos durante el fin de semana, en consonancia con las medidas nacionales que indican aislamiento preventivo hasta fin de mes.

"Lo ideal es que no circule absolutamente nadie", enfatizó Das Neves, y explicó que permitirán el paso con el objeto de "priorizar adquisición de alimentos, productos farmaceuticos, aquellos que tengan que ir a atenderse a centros sanitarios y a los que regresen a sus ciudades"

Ejemplificó que "la idea es que quien no tenga domicilio en comodoro -y no tiene una justificación seria y responsable- que no entre en Comodoro, que circulen aquellas necesidades básicas: transporte de alimentos, de combustible para que no haya desabastecimiento".

En diálogo con Actualidad 2.0 indicó que no solamente se restringirá el ingreso a las ciudades, sino también la salida de habitantes hacia otros puntos. "Vamos a estar a la salida de las ciudades importantes", sostuvo.

"Se ha hecho este protocolo para que la gente se quede en su casa y entienda que no tiene que salir salvo que sea indispensable. Si las cosas no cambian vamos a endurecer las medidas", y puso como ejemplo que "si el fin de semana largo la gente cree que tiene vacaciones" podría llegar a interrumplirse completamente la circulación. "Si hay que llegar al punto de cortar la ruta, cortaremos la ruta", enfatizó.

Al mismo tiempo, consideró que "lo lógico sea que cada uno sea responsable y no que sea el Estado el que tenga que tomar esta medida drástica".

"Esto no son vacaciones", remarcó y agregó que "puede parecer una medida antipática, pero la vida está por encima de todas las cosas y tenemos que cuidarnos".