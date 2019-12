TRELEW (ADNSUR) - El domingo pasado se llevó a cabo un procedimiento policial, donde secuestraron cocaína y marihuana, y uno de los detenidos era portero de una escuela de Trelew. Tras conocerse el hecho, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se reunió con el responsable de Educación, Andrés Meiszner, para definir medidas sobre el personal que trabaja en las escuelas.

“Si hay gente que tiene relación con nuestros jóvenes, con los menores y se dedica a este tipo de ilícitos, nos tiene que llamar a una preocupación supina”, dijo, y confirmó que se va a hacer un estudio minucioso de todos aquellos que tienen responsabilidad y contacto con los menores “que no sean consumidores y menos que se dediquen a la comercialización de este ilícito”, indicó.

Asimismo Massoni señaló: “Vamos a hacer un análisis de los antecedentes, de docentes, porteros, todos aquellos que tienen relación con los menores. No podemos permitir que cualquier persona sea la que tenga contactos con nuestros hijos”, afirmó.

Además aclaró que no se permitirá tener profesionales “a quien le damos el resguardo de nuestros hijos y no conocemos sus antecedentes. Toda persona que tenga responsabilidades vamos a hacer una revisión de sus antecedentes para ver si no surge nada”, señaló.