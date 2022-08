Controladores aéreos reclaman 35% de aumento salarial ¿Peligran los vuelos?

Este miércoles 10 de agosto, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) llevará adelante una asamblea donde se discutirá el plan de lucha y no se descarta la afectación de los vuelos.

En ese marco, piden un 35% de aumento para esta segunda mitad del año con una clausula de revisión para el 1 de diciembre de 2022 .

Desde EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), se mantiene la postura ofreciendo un 20% de incremento para ese periodo sin saber cuando se haría efectivo.

"El proceso inflacionario es apremiante y el poder adquisitivo de nuestros salario se desvaloriza todos los días, por eso consideramos el ofrecimiento insuficiente, por eso lo convocamos a una Asamblea Nacional que tendrá como objetivo poner en conocimiento de los trabajadores la situación paritaria y votar un plan de lucha para que permita hacer frente a nuestro legitimo reclamo", detalla el Comunicado de ATEPSA.

Santiago Augusto, referente local de los controladores aéreos explicó a ADNSUR que no es su deseo complicar a los pasajeros, pero "estamos en una situación en la que la empresa no nos atiende ni entiende, con lo cual no descartamos iniciar un plan de lucha con afectación de vuelos. Una vez finalizada la asamblea se definirían cuáles serán los días y horarios del paro. Al ser el nuestro un servicio esencial, no podemos afectar a más del 30% de los vuelos", señaló.

Además sostuvo que "hoy un controlador aéreo ingresante tiene un básico de 90 mil pesos. Este año se estaban formando 22 nuevos controladores que debían recibirse en el mes de noviembre, pero ese curso está desde abril sin dictarse porque no se les está pagando a los capacitadores".

En este marco, agregó: "Con lo cual por lo menos hasta el año próximo no se va a sumar recurso humano nuevo. Actualmente el aeropuerto local tiene 8 controladores. Algo que complica a la tarea diaria de los controladores teniendo en cuentas las nuevas lineas aereas y vuelos que se sumaron a la ruta de Comodoro Rivadavia", sentenció.