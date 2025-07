Durante el mes de julio, y en coincidencia con el receso escolar de invierno, los controladores aéreos llevarán adelante una serie de medidas gremiales que impactarán en la operatividad de los aeropuertos en distintos puntos del país.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea al personal del sector, definió un cronograma de paros escalonados que se extenderá a lo largo de varias jornadas clave del mes.

La decisión, anunciada mediante canales oficiales y replicada en redes sociales, responde a un prolongado conflicto laboral que, según la entidad gremial, lleva casi un año sin avances. Un paro de controladores aéreos afectará a los vuelos durante las vacaciones de invierno

Desde ATEPSA denunciaron que los organismos oficiales intentan minimizar la legitimidad de los reclamos mediante argumentos que, según el gremio, carecen de sustento. En ese sentido, sostienen que agotaron todas las instancias de negociación posibles, por lo que ratificaron la realización de los paros, cuyo inicio está previsto para el viernes 11 de julio al mediodía.

En este contexto, Juan Carlos Arias de ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) dialogó con “Buen Día Comodoro”, por SETA TV y explicó que “nosotros venimos desde septiembre del año pasado con el tema de negociación en paritarias y lamentablemente hemos llegado a esta situación”.

“Ya pasaron 10 meses y no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la empresa, por parte del Gobierno, por parte de la Secretaría de Transporte”, señaló. “Lamentablemente coincide esta situación con el tema de las vacaciones de invierno”, agregó.

“Nosotros habíamos presentado un cronograma de medidas hace 10 días, más o menos, en el cual, se iniciaban con un periodo corto de horario. Somos un servicio público esencial, en el cual no hacemos paro, sino que son medidas de fuerza, porque nosotros no podemos afectar a aviones sanitarios, aviones humanitarios, aviones de Estado, de búsqueda de salvamento y todo lo que sea afectado a la seguridad. La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) presentó un informe técnico, ‘supuestamente’, de que nosotros no podemos afectar más de un 45% a toda la aviación".

“Nos desestimaron el otro cronograma y le ampliamos este que arrancaría el día viernes 11, de 12 a 20 horas, siempre hablando a la hora local. En total son 9 días este mes, hasta el viernes 30”, agregó.

“Las empresas supuestamente deberían de reprogramar los vuelos que estén afectados en ese horario. Se hizo extenso el tema del horario, porque, nosotros ya no tenemos más alternativa de nada, digo lamentablemente porque acá siempre caemos en lo mismo. El único afectado acá es es el pasajero. Muchos se la agarran con nosotros y nosotros te puedo asegurar que hemos hecho absolutamente todo lo posible y todo lo imposible para no llegar a esta situación”, explicó.

Sin embargo sostuvo que “si no tenés diálogo del otro lado, es imposible evitar esta situación”. “Lo que afecta, estas medidas de fuerza es de que todos los aviones que estén en tierra, dentro de ese rango horario, no van a poder despegar. Supongo que las empresas, las líneas, ya tomaron nota con con el tema de los días y los horarios, y harán una reprogramación tanto nacional como internacionalmente. Así que las empresas se estarán comunicando con cada uno de los pasajeros, para la reprogramación del vuelo”, añadió.

Respecto a las esperanzas a un diálogo , “ojalá no lleguemos a las medidas. Si no llegamos a las medidas, porque hay un ofrecimiento del otro lado en el cual nos puede satisfacer o no. Pero si hay un ofrecimiento, se verá qué es lo que ofrecen, cuánto es lo que nos deben y ahí veremos. Yo por el tiempo transcurrido y por la mala predisposición de esta empresa en este momento, no tengo ninguna esperanza de que haya algún tipo de solución”.

“Lo que sí pueden ellos, como tienen el poder, pueden volver a presentar otro informe técnico de parte de la ANAC, que es la autoridad aeronáutica y bueno de ahí veremos a ver qué es lo que pueda llegar a pasar”. Esto no nos agrada a nosotros en absoluto. Nosotros tenemos que ir a trabajar de todas maneras, tenemos que ir igual, estar en nuestro puesto de trabajo, porque te vuelvo a repetir, como al ser un servicio esencial, tenemos que estar, por el tema de los vuelos sanitarios, humanitarios o vuelos de estado. Pero no pudimos evitar esta situación", explicó

“Es una medida de fuerza justamente que estás tomando para que se pueda escuchar un poco el reclamo que vienen haciendo de hace tanto tiempo”, señaló el dirigente de ATEPSA.

“Todo lo que esté todo lo que esté en el aire, en eso quiero llevar tranquilidad porque todo lo que está en el aire se va a ser atendido como corresponde. El tema son los aviones que están en tierra. Los aviones que están en tierra, dentro de ese rango horario no van a poder despegar. Ya sean comerciales, sean vuelos privados, vuelos no regulares”, agregó Arias. “Ni siquiera recibimos la pauta salarial que dio el Estado, el 1.3, 1.1, nada, absolutamente nada. No damos más”, concluyó.

EL CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS DE RETENCIÓN

El cronograma incluye jornadas de retención de tareas en varios días y franjas horarias distribuidas a lo largo del mes, especialmente los fines de semana, lo que podría generar demoras y cancelaciones en plena temporada alta. El calendario de paros va del 11 al 30 de julio, con medidas en fechas como el viernes 11, sábado 12, domingo 13, martes 15, y otros días clave del receso escolar, que varía según cada provincia.

Según el detalle difundido, las fechas y horarios confirmados son:

Viernes 11: 12:00 a 20:00 horas

Sábado 12: 15:00 a 23:00 horas

Domingo 13: 9:00 a 17:00 horas

Martes 15: 14:00 a 23:59 horas

Viernes 18: 16:00 a 02:00 horas del 19

Domingo 20: 12:00 a 22:00 horas

Jueves 24: 12:00 a 23:59 horas

Viernes 25: 06:00 a 18:00 horas

Domingo 27: 14:00 a 02:00 horas del 28

Miércoles 30: 12:00 a 23:59 horas

En paralelo, el conflicto en el sector podría escalar aún más. El jueves 10 de julio se celebrará un encuentro entre los principales gremios de la actividad aeronáutica (APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y la propia ATEPSA), donde se evaluarán nuevas acciones sindicales ante lo que describen como un escenario que pone en riesgo la viabilidad del sistema aeronáutico nacional.