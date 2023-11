Continúan con el desguace de tres ex buques que se encuentran varados en Puerto Madryn

En una muestra palpable de compromiso con el medio ambiente y el cuidado de las playas de la jurisdicción portuaria, se llevó a cabo este viernes, en instalaciones de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), la firma del acta de notificación y entrega que autoriza el desguace de tres ex buques que se encuentran varados al sur del Muelle Storni.

El documento se centra en la cesión sin cargo de tres ex buques pesqueros: “María Dolores” (Bandera Argentina - ex Matrícula 02297), “Yamana” (Bandera Argentina - ex Matrícula 4977) y “Orel” (Bandera Rusa - ex LYIJ-8370).

Estos buques, anteriormente bajo el dominio de la Prefectura Naval Argentina, fueron declarados en “condición de rezago” por su deteriorado estado de conservación, abriendo la puerta para su desguace y disposición final como chatarra.

La resolución, de acuerdo con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, exime al Estado Nacional de los costos asociados con esta labor, gracias a la colaboración de la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, encabezada por Gabriel Aguilar.

Sobre este particular, el secretario de Pesca del Chubut expresó su satisfacción y subrayó la importancia de esta iniciativa. “La firma de hoy refleja el compromiso que mantenemos con la preservación del medio ambiente. A la vez que resalta el esfuerzo conjunto entre entidades gubernamentales para abordar la problemática ambiental y de seguridad que afecta a la zona portuaria costera”, dijo.

Además, el titular de la APPM, Enrique Calvo, expresó: “Quiero resaltar la colaboración invaluable de la Prefectura Puerto Madryn y agradecer tanto al Prefecto Mayor Christian Mirabete como a su predecesor, el Prefecto Mayor Ernesto Finelli. Este es un ejemplo de cómo la colaboración entre los gobiernos municipal, provincial y nacional puede generar impactos positivos en nuestro entorno”.

La entrega de los ex buques a la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina, según lo establecido en la resolución. Este paso marca una nueva etapa en este proceso de saneamiento de las playas portuarias que se viene realizando desde hace tiempo atrás, el cual comenzó con el desguace del Pescargen IV y continuó con los ex buques: Kami, Santa Clara y Guillermo Daniel.