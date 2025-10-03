Continúa el viento y aumentan las probabilidades de lluvias aisladas este viernes en Comodoro

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: se espera otra jornada ventosa para cerrar la semana Este viernes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly transitan el último día hábil de la semana bajo un nuevo episodio de vientos intensos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por vientos, que anticipa ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h durante la mañana y la tarde.

Hacia el anochecer, la intensidad comenzará a disminuir gradualmente, con ráfagas que rondarán los 59 km/h. En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado. Además, existe una probabilidad de lluvias aisladas, que oscila entre el 10 % y el 40 %, especialmente durante el transcurso del día.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Para el sábado, las condiciones seguirán frescas: la mínima será de 6 °C y la máxima de 15 °C, con cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde. Las chances de precipitación se mantendrán bajas, entre un 10 % y un 40 %, concentradas mayormente en el período nocturno.

Por su parte, el domingo mostrará un panorama más estable. La máxima alcanzará los 16 °C y la mínima será de 5 °C, con vientos moderados, cuyas ráfagas no superarán los 50 km/h. El cielo estará mayormente nublado, aunque sin lluvias significativas en el horizonte.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

ALERTA AMARILLA

La alerta amarilla comprende un amplio sector que incluye a las localidades de Cushamen, Futaleufú, Escalante, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, así como el oeste de Telsen y el oeste de Mártires. Estas áreas están en riesgo ante la llegada de vientos intensos provenientes del sector oeste que se esperan para la tarde del viernes.

Se anticipan vientos con velocidades que oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Denuncian el cierre de dos oficinas nacionales clave en Comodoro: “Hay un ensañamiento constante”

Estas condiciones meteorológicas representan un riesgo para la circulación vial, la estabilidad de estructuras livianas y de árboles, y pueden ocasionar cortes de energía o inconvenientes en las comunicaciones.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se recomienda a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y tomar precauciones para evitar accidentes.