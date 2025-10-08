Continúa el viento: emitieron una alerta amarilla por ráfagas muy fuertes en Chubut

Una parte de la provincia del Chubut se verá afectada por una alerta amarilla por ráfagas muy intensas en medio de una semana complicada por el factor climático, de acuerdo al anuncio del Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido.

El área estará afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La contingencia climática impactará este jueves 9 de octubre durante la madrugada y se prevé que continúe durante algunas horas posteriores, pero ya no bajo la alerta meteorológica.

Según lo publicado por el SMN, el único sector afectado será el del departamento de Río Senguer, tanto en la zona cordillerana como en la meseta, mientras que en sectores aledaños podría impactar el factor climático a una menor velocidad.

Recomendaciones ante la contingencia climática

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse o causar inconvenientes.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

Una parte de Chubut también está bajo alerta amarilla, pero por lluvias muy intensas

Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias muy intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido

Se prevé que la región tenga lluvias persistentes de variada intensidad con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros —aunque en sectores puntuales podrían superarse—; las precipitaciones serán más intensas en zonas altas, donde no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

En ese contexto, el SMN señaló que la contingencia climática impactará este jueves 9 en horas de la mañana, pudiendo continuar posteriormente, pero lejos de la alerta meteorológica.

Los sectores afectados serán los de la cordillera de Futaleufú, Tehuelches, Cushamen, Languiñeo y Río Senguer, como las mesetas de estos departamentos mencionados.

Recomendaciones