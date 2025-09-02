La situación de la Laguna Cacique Chiquichano de Trelew sigue generando preocupación entre los vecinos y quejas por los olores que se perciben en distintas zonas de la ciudad.

Ante las distintas hipótesis y versiones sobre el origen de la crisis ambiental que enfrenta la laguna, la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes, negó "que se hayan arrojado líquidos con metales pesados" como consecuencia de las fallas que se produjeron en el sistema de bombeo del Parque Industrial.

Según remarcaron desde la provincia, ese sistema de bombeo “tiene unos 50 años de uso y durante décadas no tuvo el mantenimiento adecuado por parte de las distintas gestiones de gobierno”.

"Quiero llevar tranquilidad a la población que no hay este tipo de metales y que sin dudas han malinterpretado algunos conceptos cuando informé que se están haciendo muestreos a diario de la situación", indicó la funcionaria.

La titular de la cartera productiva de la provincia ratificó además que se está llevando a cabo un sumario administrativo. "Lo pusimos en marcha apenas tomamos conocimiento de lo ocurrido porque como indiqué, los operadores de la ex CORFO no controlaron el circuito de agua, y no cumplieron el protocolo establecido", explicó.

"En ningún momento afirmé que se hayan volcado metales pesados, sí expliqué que en el parque industrial se manejan distintos tipos de residuos producto de las diversas actividades de las empresas que operan", agregó Mirantes, destacando además que "en ningún momento tampoco se responsabilizó a estas industrias".

Por último la ministra resaltó "el trabajo que se está realizando para limpiar la totalidad de la laguna" y afirmó: "Vamos a informar a la población los resultados porque hay un Estado presente que está trabajando para dar respuestas a una situación que deriva también lamentablemente de años y años de desinversión en el parque industrial".

LA EXPLICACIÓN DE UN ESPECIALISTA

El licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Ornitología, Gonzalo Herrera, aseguró que “ha habido un ingreso de efluentes industriales a la laguna, lo que cambió las condiciones químicas y físicas del agua".

En declaraciones a Jornada Radio, el especialista detalló que “las algas citoplancton que son la base de la cadena alimentaria se vieron afectadas, lo que hace que el resto de la estructura de la comunidad se modifique”.

Las consecuencias más directas fueron las que encendieron las alarmas sobre la situación: el olor y la falta de aves acuáticas. “Tengo esperanza de que las aves regresen si el cuerpo de agua recupera sus condiciones, porque en otras oportunidades se vio afectada y las aves volvieron”, explicó Herrera.

UN TEMA QUE ESTARÁ PRESENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA LEGISLATURA

La situación en la Laguna Chiquichano comenzó a tomar protagonismo en la agenda política, en medio de la campaña electoral, con reproches cruzados entre oficialismo y oposición.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, cuestionó a los planteos realizados por el peronismo. “En buena hora que se enteraron que había un parque industrial con problemas de efluentes y que hay una laguna, que piden informes de un problema que generaron ellos”, afirmó.

Desde la opisición, el diputado Emanuel Coliñir, del bloque Arriba Chubut, presentó tres pedidos de informes dirigidos a las áreas de Ambiente, Producción y Salud de la provincia, por lo que todo indica que el tema estará presente en la sesión del próximo jueves en la Legislatura.

"El recorrido de los efluentes hasta llegar a la Laguna Chiquichano, implica la

contaminación de distintos barrios y la sociedad merece conocer qué medidas se tomaron o tomarán para resguardar a vecinos y vecinas de semejante toxicidad", remarca el pedido de informes presentado por Coliñir.