El Gobierno de Chile, por medio de la División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia, continúa reforzando su compromiso con los ciudadanos que residen fuera del país.

En este marco, organizó y lleva a cabo una actividad especial destinada a acercar diversos servicios públicos a la comunidad chilena residente en las ciudades de Puerto Madryn y Trelew.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales y a información clave para quienes mantienen vínculos con Chile, sin que sea necesario trasladarse largas distancias o enfrentar procedimientos complejos. Así, organismos fundamentales del Estado chileno se han sumado a esta propuesta para atender directamente a los residentes en la región.

Qué trámites se pueden realizar en Trelew sin necesidad de viajar a Chile

Entre las entidades presentes en la actividad se encuentran el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones (que atiende consultas a través de videollamada), la Corporación de Asistencia Judicial y BancoEstado. Cada uno de estos organismos ofrece atención personalizada y orientación en sus respectivas áreas.

Los trámites disponibles incluyen, entre otros, la renovación y obtención de documentos de identidad, la entrega de certificados oficiales, la generación y activación de la ClaveÚnica (clave digital necesaria para realizar trámites en línea en Chile), así como la asesoría en temas de pensiones y el acceso al historial de imposiciones previsionales. También se brinda apoyo en gestiones consulares, información jurídica y sobre productos financieros ofrecidos por BancoEstado.

La dinámica de atención se realiza por orden de llegada, procurando que la comunidad pueda resolver sus inquietudes y realizar trámites en forma ágil y directa. El lunes 13 de octubre la atención se llevó a cabo en Puerto Madryn, en las dependencias del Bingo Municipal.

Posteriormente, este martes 14 y miércoles 15 de octubre, la actividad se trasladará a la ciudad de Trelew, donde atenderán en Punto Digital, ubicado en Edison 151.

Para quienes deseen obtener más detalles sobre los horarios, la documentación necesaria o el tipo de servicios disponibles, el Consulado de Chile ha habilitado la página web oficial www.consulado.gob.cl, donde se encuentra toda la información actualizada sobre esta y otras iniciativas en beneficio de la comunidad chilena en el extranjero.

Con estas acciones, el Gobierno chileno reafirma su compromiso de estar cerca de sus ciudadanos, brindando soluciones concretas, facilitando sus trámites y fortaleciendo los lazos con la comunidad migrante, para que puedan mantener sus derechos y acceder a sus beneficios sin necesidad de desplazamientos mayores.