Conservación de aves playeras: lanzaron un plan estratégico para proteger millones de especies migratorias

El próximo martes 10 de junio se presentará oficialmente el Marco Estratégico de la Iniciativa para la Conservación de Aves Playeras en la Ruta Mid-continental (MSCI), un proyecto colaborativo que busca proteger a millones de aves migratorias que dependen de los humedales, pastizales y costas que se extienden a lo largo de América del Norte y del Sur.

El plan es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre más de 250 organizaciones, incluyendo comunidades indígenas, científicos, conservacionistas, propietarios de tierras y organismos estatales. Su objetivo es frenar el avance de las amenazas que ponen en riesgo la supervivencia de decenas de especies de aves playeras, como la degradación del hábitat, el uso inadecuado del suelo y los efectos del cambio climático.

“Las aves playeras nos conectan más allá de las fronteras. Conservarlas significa también proteger los beneficios que la naturaleza brinda a las comunidades, como el agua limpia, los suelos sanos y la resiliencia frente al cambio climático”, explicó Benoit Laliberté, biólogo del Servicio Canadiense de Vida Silvestre, una de las instituciones que lidera el proyecto.

El Marco Estratégico MSCI ofrece una hoja de ruta clara y práctica para implementar acciones concretas de conservación a diferentes escalas. Incluye una evaluación de amenazas regionales, estrategias adaptadas a cada territorio y herramientas para guiar inversiones y políticas públicas. Se trata de una apuesta a largo plazo para alinear esfuerzos entre países, empoderar a las comunidades locales y fortalecer el rol de la ciencia y la cooperación internacional.

La iniciativa está pensada para involucrar a todos: desde profesionales de la conservación hasta agricultores, estudiantes y personas que disfrutan de la observación de aves. El sitio web oficial —midamericasshorebirds.org/es— ya ofrece el documento completo, materiales descargables y oportunidades para participar.

Como parte del lanzamiento, se realizará un webinar público el mismo lunes 10 de junio a las 15:00 (hora de Buenos Aires), donde se presentarán los aspectos clave del plan, historias inspiradoras del sector y distintas formas de colaboración. La inscripción es libre y gratuita a través de este enlace de Zoom.

El desarrollo de la MSCI fue liderado por Environment and Climate Change Canada, Manomet Conservation Sciences y la Iniciativa de Aves Migratorias del Ártico, con el apoyo de Conservation of Arctic Flora and Fauna. Este lanzamiento marca un paso clave para la protección de las aves playeras y los ecosistemas que compartimos a lo largo del continente.