Ante la llegada del frío y la utilización de calefactores a gas para calentar la casa, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Salud de Chubut dieron a conocer medidas a tener en cuenta para evitar accidentes.

De esta manera, emitieron una serie de consejos y recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en los hogares.

Cabe recordar que el monóxido de carbono es muy tóxico para personas y animales. Se trata de un gas que no tiene olor, color ni sabor y que ingresa al organismo a través de los pulmones para alojarse en la sangre y ocupar el lugar del oxígeno.

En este marco, explicaron que se recomienda mantener una correcta ventilación de espacios; controlar y verificar que la llama de gas sea siempre azul; no utilizar hornallas de cocina ni el horno para calefaccionar el interior de la vivienda; no tapar rejillas de ventilación; no instalar un calefón en el baño y controlar periódicamente el funcionamiento de los artefactos con gasistas matriculados para asegurar su correcto funcionamiento. Además, en ambientes cerrados recordaron utilizar estufas de tiro balanceado y con sellos de aprobación.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

Por otra parte, revelaron que los síntomas que produce la intoxicación por monóxido de carbono pueden ser confundidos con una gripe o indigestión. Entre ellos, se encuentra el dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, agitación al respirar, somnolencia y vómitos.

Asimismo, indicaron que puede presentarse la pérdida del conocimiento y dolor en el pecho. En tanto, recomendaron que ante la presencia de estos síntomas, la persona afectada debe respirar aire fresco y llamar de manera inmediata al 107, línea gratuita del servicio público de emergencias médicas.