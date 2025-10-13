La muerte de Tiziano Mamami, un nene de 11 años atropellado en la ruta 25, a la altura de Paso de Indios, generó una fuerte conmoción en los clubes de fútbol infantil de toda la provincia, que lo despidieron con mensajes de apoyo para su familia.

El chico estaba jugando el Torneo de la Meseta con Manchester Junior, equipo del barrio Moreira de Trelew. Fue embestido a unas cuadras del gimnasio donde se estaban desarrollando los partidos por un Fiat Strada que viajaba rumbo a Esquel. Fue trasladado en ambulancia al hospital local y luego derivado a Trelew por la gravedad de sus lesiones, pero en el camino, en la localidad de Las Plumas, sufrió una descompensación y falleció.

Quedó libre el conductor que atropelló y mató al nene de 11 años en una ruta de Chubut

Amigos y familiares de Tiziano se acercaron al lugar del accidente para despedirlo. Prendieron velas y se quedaron al costado de la ruta, en silencio. Luis Choque, tío del nene, agradeció el apoyo. "No tengo forma de agradecer el acompañamiento y respeto de toda la gente de Paso de Indios, desde el intendente a los vecinos. También agradecer a los amigos de Tiziano y al club por la muestra de cariño", destacó, en diálogo con Jornada.

Mientras la familia se prepara para velar los restos de Tiziano en Trelew, su tío reclamó respuesta sobre la falta de controles en la ruta, en el marco de un torneo que reunió a más de 100 chicos de distintas localidades, y lamentó el trágico final de su sobrino. “Tiziano fue a disfrutar de lo que amaba y no volvió”, aseguró.

El conductor de la camioneta quedó en libertad

Este lunes por la mañana se llevó a cabo la audiencia de control de detención por el accidente fatal. Según informó la fiscal general Mariana Millapi, el hecho ocurrió alrededor de las 11:35 cuando L.A. conducía una Fiat Strada con destino a Esquel, acompañado por su esposa. Al llegar al kilómetro 366, en la zona conocida como plaza del triángulo, el conductor no redujo la velocidad y atropelló al niño que se encontraba en inmediaciones de la ruta.

El personal que intervino halló al menor tendido sobre la banquina del lado opuesto de la calzada, mientras que el vehículo estaba detenido en la margen derecha con daños visibles en el capot y la patente doblada.

Al conductor se le realizaron pruebas de alcohol y otras sustancias que arrojaron resultados negativos. La fiscalía calificó el caso como homicidio culposo, conforme al artículo 84 bis del Código Penal, y no se ordenaron medidas de coerción.

El juez Marcelo Nieto Di Biasse dispuso la apertura de la investigación y notificó al imputado para que radique domicilio, de cara al proceso judicial que continuará.