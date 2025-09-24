El barrio Jorge Newbery vivió una jornada de especial significado este miércoles por la mañana, cuando vecinos, autoridades y una numerosa familia se congregaron para rendir un merecido homenaje a uno de sus fundadores. A través de un acto formal, la calle hasta ahora conocida como Código 497 fue bautizada oficialmente como Rubén Torrijos, inmortalizando así el nombre de un pionero que dejó una marca indeleble en la historia del sector y de la ciudad.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria de Género, María Cativa; el concejal Marcos Panquilto; representantes de diversas instituciones de la zona y, especialmente, los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos del homenajeado, quienes vieron cumplido un anhelado sueño familiar.

La historia de un pionero y su huella en el barrio

Para entender la relevancia de este reconocimiento, es necesario recorrer la vida de Rubén Alejandro Torrijos García. Nacido el 23 de octubre de 1911, su historia en la Patagonia comenzó en 1947, cuando arribó a Comodoro Rivadavia junto a su esposa, Sara Velázquez, y sus cinco hijos en busca de un futuro próspero.

Se le asignó un terreno en lo que por aquel entonces era una zona despoblada y que hoy conforma el pujante barrio Jorge Newbery. Allí, con esfuerzo propio, construyó la casa que albergaría a su creciente familia, convirtiéndose en uno de los primeros y más respetados pobladores del lugar. A lo largo de su vida, Torrijos desempeñó diversos oficios, pero fue su espíritu solidario y su compromiso con la comunidad lo que lo distinguió. Una de sus contribuciones más recordadas fue su colaboración, de forma totalmente ad honorem, en la edificación del colegio Santo Domingo Savio, una institución emblemática para el barrio. Falleció el 5 de diciembre de 1989, a los 78 años, dejando un legado de trabajo y ayuda mutua que sus vecinos nunca olvidaron.

Un reconocimiento a los valores comunitarios

Durante el acto, la secretaria María Cativa destacó la importancia de estas iniciativas para la memoria colectiva de la ciudad. “Nos emociona reconocer a un pionero del barrio Jorge Newbery, con mucha historia detrás, siempre pensando en colaborar. Pasar por esta calle y ver su nombre será algo muy gratificante para sus hijos y sus nietos”, expresó.

Asimismo, Cativa destacó el rol del Estado en preservar el legado de sus ciudadanos. “Esto se debe a la labor del Concejo Deliberante para homenajear a los vecinos destacados de Comodoro. Las familias pueden presentar sus proyectos para seguir reconociendo a aquellos que marcaron la historia de nuestra ciudad, plasmando sus nombres en calles y bulevares”, afirmó la funcionaria, invitando a la comunidad a participar en la construcción de la identidad local.

La emoción de una familia que hereda un legado

Visiblemente conmovida, Virginia Torrijos, nieta de Rubén, tomó la palabra en nombre de toda la familia para agradecer el gesto. “Queremos agradecer a las autoridades municipales por permitirnos concretar este homenaje, que veníamos soñando desde hace mucho tiempo”, manifestó. Hizo extensivo su agradecimiento “a los representantes del Club Newbery que se acercaron, ya que mi familia es parte de su historia”.

La magnitud del legado de Rubén Torrijos se refleja en su descendencia. “Estamos muy emocionados, somos 10 hijos, 40 nietos y casi 50 bisnietos, además de tataranietos, y todos heredamos los valores de este viejito que un día soñó con un futuro mejor para su familia”, relató Virginia, con orgullo. “Cada uno desde su lugar, colaboramos por un Comodoro mejor”, concluyó, encapsulando el espíritu de su abuelo, que hoy vive no solo en su familia, sino también en una calle de la ciudad que ayudó a construir.

Con información de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR