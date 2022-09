Conmovedor: Una nena de 7 años vende limones para poder ayudar a su mamá

Victoria tiene 7 años y es la menor de seis hermanos. Cada tarde, cuando vuelve de la escuela, junta limones de la planta que tiene en el patio, los carga en una bolsa y sale a vender por el barrio 16 de Noviembre de la ciudad de Córdoba.

Cuando falta algo en su casa y su mamá no puede comprarlo, ella se las rebusca para “hacer sus monedas” y ayudar a la familia. El viernes se le hizo tarde y no pudo hacer el recorrido habitual. Pero eso no fue un impedimento porque armó un pequeño puesto en la puerta de su casa.

"Vendo limones. 20 unidades a solo $100. Aproveche", señala el cartel de su puesto ubicado en la puerta de su casa.

"Siempre quiere ayudar y arreglar todo para que nadie esté mal", señaló su mamá Luciana a El Doce de Córdoba.

Álbum del mundial: un nene ofrece como recompensa la figurita de Messi para recuperar a un perrito perdido

Hasta ahora ya recaudó $500 con sus ventas. Con sus ahorros quiere comprarse un pantalón y una cartuchera, algo que había pedido para el Día del Niño y que su familia no puso comprar.

Luciana, tuvo otros cinco hijos, uno de ellos ya fallecido. Está sola, a cargo de sus hijos, y trabaja como empleada doméstica en casas particulares. Su hija más pequeña es su gran orgullo.

Victoria “siempre quiere ayudar y arreglar todo para que nadie esté mal”, indicó su madre. Desde hace un mes, la niña se pone los patines para ganar velocidad y sale a vender por la cuadra.

"Ella dice que ojalá me pudiera dar todo, quiere solucionarnos la vida a todos", dijo. "Mi hija es hermosa", cerró.