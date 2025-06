Conmoción y tristeza por el fallecimiento de un reconocido profesor de teatro de Comodoro

Daniel Saavedra, reconocido actor, docente y director teatral de Comodoro Rivadavia, falleció en las últimas horas y su partida dejó un profundo dolor en quienes lo conocieron.

Con una vasta trayectoria vinculada al teatro y la formación artística, Saavedra supo ganarse el respeto y el cariño de colegas, alumnos y amigos, no solo por su talento sobre las tablas, sino también por su calidez humana.

Fue el alma del Grupo Teatral, donde dirigió múltiples puestas en escena y acompañó la formación de actores y actrices locales. Su compromiso con la cultura y la educación trascendió los escenarios: fue maestro de vida para muchas personas que encontraron en él un guía, un consejero y un compañero en el camino del arte. En su recorrido, fue Director en Escuela Privada de Terapias Holísticas.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra la obra infantil “Los Muñe y el Hacedor de Estrellas”, una espectáculo musical, artístico y teatral, que dejó huella en el público joven y en los elencos que la interpretaron en el 2009.

Además de su labor como director, también se desempeñó como actor. Participó del primer largometraje rodado íntegramente en Comodoro Rivadavia por un realizador local: “Jeremías el adversario”. En esta producción compartió pantalla con Víctor Manso, Alfredo Sahdi y otros actores de la ciudad, marcando un hito para el cine regional. Saavedra formó parte del elenco y también tuvo un rol clave en la dirección del proyecto.

LA DOLOROSA DESPEDIDA

La noticia de su fallecimiento se conoció este jueves por la madrugada y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Uno de los homenajes más conmovedores lo escribió Mati, uno de sus allegados, quien expresó: “Un gran Maestro, un gran amigo, un gran Ser Humano. Un Ser que siempre dio con amor todo para todos nosotros… Hoy vuelve a casa, vuelve al cielo, a la fuente”.

“Nos dejaste una gran huella y sobre todo mucho amor, ayudándonos a sanar y a comprender, siendo el único que supo decirnos e indicarnos todo tan claro que podíamos entender. Es un vacío muy grande el que queda con tu partida, pero también quedan tantos corazones que lograron sanar gracias a tu ayuda y tu cariño”, señala la publicación.

“Mi Dany, me dejaste tanto, solo quiero decir que me salvaste la vida, mi gran amigo de vida. Vos sabías todo, todo. Por eso te amo con el alma. Sé que es un proceso y que no te fuiste solo. Siempre vas a estar porque nos enseñaste tanto, tanto que es infinito. Ahí estuviste sin juzgar... Dios, cuánta magia, cuánto amor, cuánta sabiduría y tanta humanidad. Vos lo sabías y nos diste tanto. Fue muy pronta tu partida para nosotros, pero por ahí para vos no... Desde lo terrenal cuesta entender, pero ahí vas a estar siempre acompañándonos. Te fuiste con mi mami y la tuya. Nos reencontraremos en algún momento. Te amamos con el alma”, señaló otra persona muy cercana a Saavedra.

“Adiós para siempre, mi queridísimo exalumno Daniel Saavedra... Adiós para siempre, mi gran amigo, que con su habitual simpleza, conocimientos y un inmenso amor me ayudó a sortear dificultades. ¡Los Ángeles te reciban con la gran ternura que supiste dar, aquí, en la tierra!”, publicó una profesora.

Daniel Saavedra no solo formó artistas, sino que también sembró humanidad y dejó una marca imborrable en la historia cultural de Comodoro. Su legado vivirá en cada función, en cada ensayo y en cada joven que descubra el teatro como herramienta de expresión y transformación.

Desde la comunidad artística y educativa de la ciudad, el sentimiento es unánime: “Buen viaje, Dani. Quienes te conocimos te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón”.