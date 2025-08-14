La pérdida de un ser querido siempre deja un vacío profundo, pero cuando se trata de figuras públicas que dedicaron su vida a cuidar y sanar a otros, el impacto en la comunidad se multiplica. En particular, la muerte de un médico reconocido genera una mezcla de tristeza y respeto, porque su legado va más allá de la atención clínica. Se refleja en cada vida tocada y en la confianza depositada por quienes lo necesitaban.

En ciudades pequeñas o medianas, donde el vínculo entre profesionales de la salud y la población es más cercano, estas despedidas toman un matiz aún más emotivo. Los médicos no solo son cuidadores, sino también referentes humanos y sociales, cuya ausencia resuena en múltiples ámbitos: la familia, los colegas y el entramado comunitario en general.

Es en este contexto que la comunidad de Santa Cruz vive la conmoción por la muerte del doctor Eduardo Harris, un pionero en cardiología y un hombre profundamente querido.

Fue uno de los primeros cardiólogos de la provincia y una figura fundamental en la historia de la medicina regional. Su fallecimiento conmueve no solo al sector de la salud, sino también a quienes compartieron con él la vida social y deportiva de Río Gallegos.

PIONERO Y REFERENTE EN CARDIOLOGÍA

En una época en que la especialización médica era escasa en la provincia, Harris fue un pionero que contribuyó a mejorar la atención cardíaca en la región. Su trabajo y dedicación lo convirtieron en un referente para colegas y pacientes, y su nombre quedó ligado a importantes avances en la medicina local.

Por otra parte, el Colegio Médico de Santa Cruz expresó su pesar por la pérdida de Harris, destacando su compromiso profesional y humano. En sus palabras, honraron una trayectoria que dejó una huella profunda en la medicina santacruceña.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Eduardo Harris, uno de los primeros cardiólogos de Río Gallegos y pionero de la medicina en nuestra provincia. Extendemos nuestras condolencias a su familia, especialmente a su hija, la Dra. Patricia Harris, también médica y miembro durante años de nuestro Colegio. Honramos su trayectoria y su compromiso, que dejó una huella imborrable en la comunidad médica santacruceña”, señalaron en un comunicado.

MÁS ALLÁ DEL CONSULTORIO

Fuera de su rol como médico, Harris era un habitual del Río Gallegos Golf Club, donde cultivó amistades y compartió su pasión por el deporte. Esta faceta social lo hizo aún más querido y cercano en la comunidad, que hoy lo recuerda con respeto y afecto.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR