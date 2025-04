Elizabeth Ogaz, la mujer chilena oriunda de La Calera que alcanzó fama nacional en 2019 tras una entrevista televisiva, falleció este pasado lunes 14 de abril a los 60 años de edad.

Ogaz se volvió reconocida a nivel nacional por su espontánea frase "se hace la vístima", que pronunció erróneamente durante una entrevista en el matinal Bienvenidos, discutiendo sobre el conflicto entre el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, y su exesposa, María Inés Facuse.

La frase rápidamente se volvió viral y Ogaz pasó a ser un ícono de la cultura popular chilena. Sin embargo, en los últimos años atravesó por dificultades económicas y de salud, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Su hija, María José Paz Ogaz, habría conversado con Meganoticias para confirmar el deceso de su madre. Según el relato, la mujer estaba hospitalizada en Quillota desde hace dos semanas por complicaciones de una avanzada diabetes. Finalmente, una septicemia provocó su fallecimiento en la madrugada.

En una entrevista concedida a La Cuarta en 2020, Ogaz reveló que sufría de diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, y que no podía seguir vendiendo sus productos artesanales debido a su precaria situación económica. "Económicamente estoy mal... no me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social", denunció en aquel entonces.

Su inesperada fama y las vicisitudes que atravesó durante sus últimos años convierten a Elizabeth Ogaz en una figura emblemática de la cultura popular chilena, cuyos 15 minutos de gloria se vieron opacados por las dificultades económicas y de salud que la persiguieron hasta el final de sus días.