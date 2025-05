Una enfermera de 39 años pelea por su vida luego de protagonizar un impactante accidente vial en Cervantes, cuando regresaba a su casa en moto tras cumplir con su turno laboral. La mujer, identificada como Gisela Vázquez, chocó contra un tractor sin luces que circulaba por una calle rural en un horario no permitido para ese tipo de vehículos. Permanece en coma inducido en la clínica Juan XXIII de General Roca.

El siniestro se registró durante la madrugada del domingo sobre la calle Sargento Cabral, a la altura de la chacra 293, cerca de la Ruta 22. Vázquez conducía una Motomel Skua 150cc cuando impactó de atrás contra un tractor Hanomag naranja sin luces traseras adecuadas, según testigos del hecho. Primero fue atendida en el hospital Francisco López Lima y luego derivada al sanatorio privado, donde lucha por su vida.

Desde la familia aseguran que el vehículo agrícola no tenía autorización para circular en ese horario y que el siniestro podría haberse evitado. “El tractor tenía un foco quemado y el otro apenas se veía”, relataron personas que pasaron por la zona. La hermana de la víctima, Susana, fue tajante: “El dueño del tractor dijo que su empleado salió sin permiso, pero eso no la va a levantar de la cama. Gisela está peleando por su vida y esto no puede quedar así”.

El conductor del tractor, un hombre de 46 años domiciliado en Cervantes y empleado de una chacra, resultó ileso. Ahora, la fiscalía de General Roca investiga el hecho bajo la carátula de “lesiones graves en accidente de tránsito”. Ambos vehículos fueron secuestrados y se inició una pericia técnica para determinar las condiciones de circulación al momento del hecho.

En paralelo, la familia de Vázquez ya inició acciones legales por la vía civil. La normativa nacional respalda sus reclamos: la Ley de Tránsito N° 24.449 prohíbe la circulación de maquinaria agrícola durante la noche, habilitándola únicamente en horarios de luz solar. En este caso, el accidente ocurrió cerca de las 0:30, cuando esa normativa estaba en plena vigencia.