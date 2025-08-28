La ciudad de General Roca atraviesa un profundo dolor tras la repentina muerte de Juan Durán, director del Centro Administrativo del Gobierno de Río Negro en la localidad. Tenía 41 años y, según trascendió, falleció como consecuencia de una descompensación cardíaca.

La noticia se conoció en la mañana del jueves y rápidamente generó conmoción tanto en el ámbito político como en la comunidad roquense, donde Durán era reconocido por su cercanía con los vecinos y su rol activo en la gestión pública.

El mensaje de Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck fue uno de los primeros en expresar públicamente sus condolencias. A través de un mensaje, destacó la figura del funcionario: “Un compañero comprometido con la gestión pública y con una fuerte identidad en el Movimiento Patagónico Popular. Acompañamos en este momento de dolor a su familia, a sus amigos y a todos quienes compartieron con él la vocación de trabajar por nuestra provincia”.

Las palabras del mandatario reflejaron el impacto que la partida de Durán generó dentro del oficialismo y en quienes compartieron espacios de trabajo con él en distintos niveles del Estado rionegrino.

Su trayectoria en el Estado

Durán desarrolló gran parte de su vida laboral en la administración pública provincial. Fue director de Coordinación Territorial del Alto Valle y Valle Medio en el Ministerio de Seguridad, cargo en el que impulsó acciones vinculadas al fortalecimiento institucional en la región.

También se desempeñó en el área de Acción Comunitaria en el ex Ministerio de Desarrollo Humano, donde trabajó en contacto directo con organizaciones barriales y vecinos. Durante la gestión de la exgobernadora Arabela Carreras cumplió funciones en distintas dependencias estatales, consolidando un perfil cercano y operativo.

Con la llegada de Weretilneck nuevamente a la gobernación, Durán fue designado al frente del Centro Administrativo de General Roca, donde coordinaba las acciones de los distintos organismos provinciales en la ciudad.