Un grave accidente laboral se registró este martes por la mañana en una obra en construcción ubicada entre las calles Pinar y Entre Ríos, a pocas cuadras del centro de Neuquén capital. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando un trabajador de 32 años cayó desde un quinto piso en el marco de las tareas que se realizaban en el edificio del barrio Santa Genoveva.

Según el comisario Antonio Muñoz, el siniestro se produjo cuando el obrero se encontraba sobre una escalera apoyada en una pared de madera que cubría el hueco destinado al ascensor. La estructura no resistió el peso y cedió, provocando que el hombre cayera al vacío e impactara con tablas y restos de materiales en su trayecto hacia abajo.

El rescate y el traslado de urgencia

Tras la caída, los compañeros de trabajo alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SIEN acudió rápidamente al lugar y trasladó al obrero a la clínica San Agustín, donde ingresó consciente pero con múltiples lesiones.

De acuerdo con el último parte médico, el trabajador sufrió un grave traumatismo craneal, lesiones en el rostro, fracturas múltiples y una contusión pulmonar. Por la gravedad del cuadro, fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo observación médica permanente.

La investigación judicial del accidente

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, bajo la dirección de la fiscal Lucrecia Sola, que dispuso la intervención de personal policial y peritos especializados para relevar el lugar del hecho.

La obra, que corresponde a la construcción de una clínica y consultorios médicos, retomó las actividades luego de completarse las primeras pericias y de la verificación de las medidas de seguridad en el sitio.