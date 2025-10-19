En las últimas horas se conoció una trágica noticia que enluta al ámbito académico del país. Encontraron sin vida al científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, que se encontraba realizando una pasantía en Alemania y marcaba un hito en su trayectoria profesional.

Según se supo, el hombre estaba desaparecido desde el lunes 13 de octubre, luego de que no se presentara a trabajar y su teléfono celular permaneciera apagado por más de 20 horas, lo que alertó a sus colegas y familiares. Tras no tener novedades sobre él, comenzó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

De esta manera, durante varios días distintos equipos realizaron intensas búsquedas para encontrarlo, mientras crecía la incertidumbre sobre su situación.

La expectativa por su regreso y la comunicación con sus colegas se mantuvo hasta que se confirmó una noticia que nadie quería escuchar.

Sin embargo, este domingo 19 de octubre se conoció la peor noticia. El cuerpo del investigador fue encontrado en un arroyo en Karlsruhe-Rintheim, lugar donde las autoridades sospechan que podría haber ocurrido un accidente que terminó con su vida.

El químico cordobés, de 44 años, se encontraba realizando una pasantía en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) desde fines de agosto.

QUIÉN ERA ALEJANDRO FRACAROLI

Alejandro Fracaroli era un reconocido investigador del Conicet, además de formar parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC). Su trabajo, enfocado en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, representaba un aporte de gran relevancia en el ámbito internacional de la nanotecnología.

Las autoridades alemanas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente que le costó la vida a Fracaroli, mientras la comunidad científica argentina lamenta la pérdida de uno de sus talentos más prometedores.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR