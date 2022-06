Confundieron a un imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato y lo golpearon: "Tengo miedo de salir de casa"

Leo Blanco es argentino y a lo largo de su vida se sometió a múltiples operaciones para parecerse a su ídolo pop, Michael Jackson.

Actualmente, es reconocido mundialmente como uno de los mejores imitadores del artista. Su gran parecido y talento lo llevó a hacer parte del documental “Hooked on the Look”, el cual se estrenó en Londres y fue tendencia en más de 72 países en todo el mundo.

Sin embargo, su parecido con Felipe Pettinato le jugó una mala pasada. Blanco contó que a raíz de lo sucedido con el incidente en el departamento del hijo del conductor, la gente ya no se acerca a pedirle fotos sino a insultarlo y golpearlo.

El joven, que se realizó 13 cirugías estéticas y gastó más de U$S30.000 para lograr su objetivo, utilizó las redes sociales para relatar lo que viene viviendo en el último tiempo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Según detalla, mientras acompañaba a su pareja en la estación de subtes de Once un hombre lo agredió: “Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’ ".

Blanco buscó refugio en los baños, pero todo empeoró. “Cuando entré; allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi. Fui hacia uno de los migitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘No, a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato pero seguían en la suya”, detalló visiblemente angustiado.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Finalmente, el joven imitador llamó a la reflexión: “¿A dónde hemos llegado? Estuve un tiempo bastante encerrado en casa, cumpliendo con unas obligaciones laborales y cuando retomo actividades no puedo ni caminar por la calle porque tengo miedo. Toda mi familia está asustada por este tema, mucho más que yo mismo”, sostuvo.