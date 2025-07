Este martes por la mañana, en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación en Capital Federal, se llevará a cabo una reunión clave con el objetivo de destrabar el extenso conflicto que afecta y mantiene paralizado al sector pesquero desde hace más de 4 meses.

La convocatoria, calificada como “urgente”, reunirá desde las 11 de la mañana a las tres cámaras empresarias que nuclean a las armadoras de buques congeladores tangoneros —CAPIP, CAPECA y CEPA— junto a representantes de los gremios de la marinería, SOMU y SIMAPE. En el encuentro también estará presente el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, quien este lunes manifestó su respaldo a los acuerdos individuales entre empresas y trabajadores, durante una entrevista radial.

La convocatoria busca abordar el grave conflicto laboral que atraviesa la industria pesquera, originado por la intención de las empresas de modificar el Convenio Colectivo de Trabajo para ajustar el ítem de producción. Sin embargo, los gremios lo rechazaron por considerar que se busca imponer rebajas salariales, mientras que las cámaras afirman que se trata de la única alternativa para reactivar una actividad que actualmente es deficitaria.

El conflicto paraliza puertos clave del país y amenaza la economía regional. La medida es rechazada de plano por los sindicatos, que consideran que vulnera derechos laborales ya adquiridos.

Los barcos permanecen amarrados en el muelle, afectando no solo la economía del sector, sino también la cadena productiva que depende de la actividad pesquera en plena etapa final de la campaña. La expectativa está puesta en si esta nueva instancia de diálogo permitirá encaminar una solución tras meses de negociaciones fallidas.

DENUNCIA DE AMENAZAS A MARINEROS EN CHUBUT

El punto más tenso del conflicto se vivió cuando tres embarcaciones llegaron a la ciudad de Madryn. Según denunciaron desde el sindicato, una vez a bordo, los marineros fueron presionados a firmar un contrato con la baja del 30% salarial.

Finalmente, los 90 tripulantes fueron desembarcados. Según el sector gremial, se negaron a firmar de forma voluntaria. Los empresarios, en cambio, aseguran que lo hicieron porque recibieron amenazas.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, difundió la captura de pantalla de la amenaza recibida por algunos marineros. La amenaza decía, en extraño lenguaje: “más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”. Y se acompañaba de la imagen de un arma de fuego.

"Podrán discutirse cuestiones laborales, aplicación o no de cláusulas, pero nadie puede mediante amenazas decirle a un trabajador que no puede trabajar. Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite. Entiendo que la denuncia penal está en curso y ya hay avances", posteó Arbeletche en la red social X.

En tanto, desde el “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina” emitieron un comunicado repudiando este tipo de situaciones.

“Repudiamos enérgicamente la violencia y extorsión recibida por los marineros que han manifestado su voluntad de trabajar y suscribir acuerdos particulares con las empresas del sector. Estas empresas han puesto toda su capacidad a disposición para iniciar la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales", expresaron.

“La violencia y la intimidación no son el camino para lograr la paz social ni para fomentar el trabajo argentino. La libertad de trabajar y de acordar condiciones laborales de manera voluntaria y consensuada es fundamental para el desarrollo de cualquier industria”, dice el texto suscripto por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca, la de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); la de la Industria Pesquera Argentina (Caipa); la Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caapbpa); la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa); la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport).