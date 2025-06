“Las cámaras siguen aduciendo que no les sirve lo que les da el gobierno. Realmente, lo único que les sirve es tocarnos el convenio o bajarnos un 30 % el salario del trabajador”, denunció días atrás César Zapata, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, tras las dos últimas reuniones en Buenos Aires y el pase a un cuarto intermedio, en busca de reactivar la pesca de langostinos, particularmente por parte de la flota congeladora.

En paralelo, se conoció la presentación de un proyecto para declarar la emergencia en la actividad pesquera por un año en todo el país.

Hasta el momento, no hay señales de una resolución cercana. La última contrapropuesta del SOMU no logró acercar posiciones con las cámaras empresarias, que la rechazaron al entender que no genera una baja real en los costos de producción de los barcos.

El eje de la propuesta gremial - según publica Revista Puerto - contempla la eliminación de ciertos aportes sindicales, como la cuota del 4 % que se descuenta del salario de los tripulantes. Si bien esto podría significar un incremento en el ingreso de bolsillo de los trabajadores, las empresas sostienen que no modifica los costos operativos que afrontan las compañías.

Del mismo modo, el impacto de otros ítems como la acción social y la mutual es considerado irrelevante en términos económicos.

Actualmente, la única medida vigente que podría representar un alivio parcial para las empresas es la posibilidad de liquidar hasta un 70 % de los salarios como no remunerativos. Sin embargo, no todas las cargas sociales son alcanzadas por este esquema, por lo que el impacto sobre los costos laborales no supera el 10 %.

En un intento por destrabar la situación, las cámaras empresarias —CAPECA, CAPIP y CEPA— ofrecieron liquidar el salario de producción a un dólar de 900 pesos, una mejora frente a los 857 pesos propuestos la semana anterior. No obstante, el SOMU rechazó de plano la propuesta y volvió a insistir con su esquema de reducción de costos.

EL PEDIDO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

La diputada nacional de Unión por la Patria por Chubut, María Eugenia Alianello, anunció este lunes, a través de sus redes sociales, la presentación de un proyecto para declarar la emergencia en la actividad pesquera, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la actividad en el país.

La iniciativa, según indicó la legisladora, incluye “reducciones impositivas para sus trabajadores y pymes. Una respuesta necesaria y urgente ante la crisis sin precedentes que atraviesa este sector tan importante para nuestras provincias”.

El plazo prevé un año; sin embargo, tiene posibilidades de prórroga.

El texto prevé una reducción del 50 % en los derechos de explotación de todos los productos pesqueros durante el período de emergencia. También la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores pesqueros. Y la eliminación de todo impuesto nacional al combustible.