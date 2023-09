Conflicto en Luz y Fuerza de la Patagonia: cese de actividades y reunión clave en Trelew

Este lunes, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia inició un cese de actividades por 24 horas y mañana martes habrá una reunión clave en Trelew para destrabar el conflicto.

Héctor González, secretario General de Luz y Fuerza, habló con ADNSUR y explicó el motivo que los llevó a dictar la conciliación obligatoria por el incumplimiento de la Federación Chubutense de Cooperativas.

“Hace rato que venimos conversando y haciendo paritarias por IPC Patagónico. Pero el último mes cambiaron el formato y querían pagarnos el 50% de lo que correspondía. No tengo pruebas, pero realmente, que está viene por la cooperativa de Trelew y de Puerto Madryn, quieren generar un conflicto que no ha juzgado ni querido por el sindicato”, remarcó sobre el origen del conflicto.

Posteriormente detalló que la solución es el diálogo y aseguró que el conflicto "no le sirve a nadie, ni a nosotros ni a la patronal porque en realidad lo que perdemos es la posibilidad cierta de dialogar. Yo siempre me pregunto. ‘¿Por qué no dialogamos antes de llegar a un conflicto?’. Es algo de estúpido, imbécil, digamos, llegar a un conflicto de una dirección directa cuando podemos llevarlos y lo íbamos haciendo hace más de dos años que venimos trabajando con paritarias".

“Hay dos cooperativas las que andan molestando y generando este conflicto. A nosotros no nos queda más remedio que dictar una medida de acción directa. Fuimos notificados de la Secretaría de Trabajo y también la Asociación Chubutense de Cooperativas que nuclea a todas las cooperativas de Chubut, en la búsqueda de un arreglo”, aseguró.

“Nosotros manejamos servicios esenciales y mantenemos las guardias mínimas para fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, sanatorios, clínicas o aquellas personas que tienen hipertensiva o en cualquier situación de riesgo que tenga la comunidad”, remarcó González.

Sobre la posibilidad de extender la medida de fuerza, indició que alcanzaría a todas las cooperativas de la provincia: Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, principalmente. "Todas las cooperativas están en esa situación. Estamos esperando si hay algún tipo de aviso por parte de la autoridad administrativa, que en este caso es la Secretaría de Trabajo Provincial. Estamos en la búsqueda de una solución a través del diálogo", cerró.