CONFLICTO PESQUERO Tras más de 50 días de acampe, los marineros no ceden y acusan a los empresarios de solo buscar la reducción de los salarios “Las empresas quieren una baja salarial del 22 % y no aceptan otra propuesta”, aseguró Gilberto Albornoz, prosecretario del SOMU Puerto Madryn, en diálogo con SETA TV. Las negociaciones volvieron a cero tras una reunión que no tuvo resultados positivos.