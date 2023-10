Conflicto en el puerto de Rawson impide el inicio de la temporada de langostinos y se frena exportación de 500 millones de dólares

Desde la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) se advirtió que la temporada de langostino en el puerto de Rawson está en riesgo de perderse, a raíz de un conflicto gremial que derivó en una denuncia penal de empresas estibadoras contra dirigentes del SUPA, por supuestos hechos de “extorsión”.

“El conflicto se inició desde mediados de año, con la asunción de la nueva conducción del SUPA”, informó Gustavo González, presidente de la CAFACH, en diálogo con Actualidad 2.0. “Desde ese momento generó un paro a la antigua, que pensábamos que ya no existía más, que fue parar las embarcaciones hasta que el pescado se pudra, para exigir la firma de un nuevo convenio de trabajo –relató-. Yo hablé en algún momento que esas prácticas son extorsivas y las empresas de estiba, que nos brindan servicios a nosotros, hicieron la denuncia judicial”.

La situación derivó en una intervención de la fiscalía de Rawson, que ya dispuso medidas de restricción y prohibición de acercamiento hacia los dirigentes denunciados, a partir de una acusación de pedido de dinero para posibilitar la actividad.

AFECTA A LA FLOTA AMARILLA Y ARTESANAL DE RAWSON: PODRÍAN PERSE 500 MILLONES DE DÓLARES

La disputa se inició durante la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales, por lo que al llegar ahora la temporada para la pesca en aguas provinciales, las empresas del sector decidieron no iniciar la prospección, hasta tanto haya garantías de que las capturas podrán ser desembarcadas.

“La Cámara decidió no solicitar el inicio de la prospección, que es la investigación previa a la apertura de la zafra, hasta que no se garantice la paz social y la posibilidad de operar con normalidad –detalló González-. Se espera una resolución de la Subsecretaría de Trabajo que dé certezas de que las capturas se van a poder descargar y no se va a pudrir el pescado en los barcos”.

Además, detalló que hay graves implicancias sociales y económicas, ya que el conflicto paraliza la actividad de 100 embarcaciones, de lo que dependen alrededor de 15.000 familias y exportaciones por un total de 500 millones de dólares, ya que ésa es la valorización de la captura que se realiza desde el puerto de Rawson.

“Por ahora no se pueden hacer reuniones de negociación a partir de la medida judicial, pero se ha girado una nota a la Subsecretaría de Trabajo para que disponga una comunicación hacia ambos lados y nos dé tranquilidad para poder trabajar –detalló-, para que la temporada se pueda realizar con normalidad”.