El último viernes, la Secretaria de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante el anuncio de los gremios Atech, ATE y Sadop de llamar a paro docente este lunes 24 de febrero en el primer día del ciclo lectivo. Ante una medida de fuerza que siguió vigente toda la jornada, ahora hay gremios que insisten en que no van a acatar el llamado a diálogo. Así lo anticipó hoy temprano Guillermo Quiroga, de ATE y también a través de un comunicado, la dirigencia de Atech afirmó que hará caso omiso de la comunicación.

La medida de Trabajo, órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley y que en todo conflicto busca mediar a las partes, implica que durante 15 días no puede haber medidas tanto de la patronal como de los empleados, bajo apercibimiento de sanciones.

La comunicación oficial a cada gremio es que están convocados a una reunión para iniciar la negociación con el gobierno el próximo jueves, y durante dos semanas se debe agotar la vía del diálogo sin medidas de fuerza.

Caso contrario, se advierte que habrá una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Nación y que según la ley, las sanciones pueden ser graves, incluso hasta llegar a la quita de le personería gremial.

En diálogo con ADNSUR, el Secretario de Trabajo del Gobierno del Chubut, Nicolás Zárate explicó "la realidad es que hay una medida de fuerza dispuesta por diferentes sindicatos en la que ellos ponen el 'Paro Nacional' pero -a la vez- ponen la insuficiencia de la negociación paritaria y cuestiones de infraestructura escolar entre otros puntos".

"Son dos términos genéricos que no aclaran demasiado pero sí son suficientes para entender que, si están anunciando una medida de fuerza, se va a romper con la paz social y hay que dictar una conciliación obligatoria", agregó.

Alcances

" La medida de conciliación obligatoria contempla no sólo abrir una mesa de negociación y un espacio de 15 días hábiles con posibilidades de extensión de 5 días más sino que también la misma medida implica retrotraer las partes y el estado de situación al estado anterior a que se origine el conflicto", precisó.

"Ningún sindicato debería continuar con las medidas como tampoco el Gobierno aplicaría sanciones respecto a los gremios", aclaró.

"Pero no se trata de una decisión de si quiero acatar o no una conciliación obligatoria. Esto es una resolución administrativa que deben acatar obligatoriamente. Por eso existe una ley y una normativa. Si no lo hicieran u cualquier sindicato que no acate la conciliación; va a tenerlas sanciones que contempla la ley provincial. Tenemos la obligación de constatarlo y denunciarlo antes el Ministerio de Trabajo de la Nación que regula estas cuestiones", advirtió.

"Un gremio podría llegar a perder la personería. No acatar una conciliación obligatoria está tipificado dentro de las faltas más graves que puede cometer una organización sindical", señaló.

"Apenas la conciliación obligatoria fue dictada, fue notificada a cada uno de los gremios. Hasta la fecha, no han vuelto a cursar ningún tipo de notificación", reveló.

"Los sindicatos están convocados para el jueves a las 15 hs y a las 17 hs. Hasta ahora, ningún gremio se opuso a esto y no comunicaron -oficialmente- nada", añadió.

"Si hubiese gremios que continúen con el Paro, no tendría sentido que se sienten en una mesa porque estarían rompiendo con la conciliación obligatoria y nosotros tendríamos que avanzar con lo que estipula la ley", aseguró.

"Si hay gremios que mañana o en los próximos 15 días no respeta la conciliación obligatoria, se constata y se hace la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación pidiendo que se aplique la sanción correspondiente que es la más alta. Si las medidas continúan mañana, vamos a avanzar con las denuncias", completó Zárate.