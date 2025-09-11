El sistema previsional argentino tendrá un aumento en octubre, que impactará en jubilaciones, pensiones contributivas y otras prestaciones sociales.

Esta suba refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto y forma parte del esquema mensual de ajuste implementado por el Gobierno nacional para garantizar la actualización de los haberes según la inflación.

Pese a que en agosto el haber mínimo jubilatorio superó en un 10% al registrado en noviembre de 2023, cuando se combina con el bono especial se queda un 6% por debajo. En términos reales, acumula una caída del 38% respecto al máximo histórico de diciembre de 2019, un indicativo de la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años. Desde febrero de 2024, sin embargo, ha registrado una recuperación del 25%, cuando tocó el piso debido a la readecuación del régimen de movilidad y al establecimiento de este esquema de aumentos mensuales.

ANSES habilitó créditos de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF: cómo acceder

El ajuste continuo se produce en un contexto económico en el que la inflación aún presiona fuertemente sobre los ingresos fijos, mientras que la implementación gradual de bonos extraordinarios representa una herramienta temporal para mitigar la pérdida de poder de compra. El desafío a mediano y largo plazo es consolidar un mecanismo de actualización que garantice la defensa real del salario jubilatorio y la suficiencia de las prestaciones sociales.

ANSES CONFIRMÓ AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN OCTUBRE 2025

En línea con la evolución de los precios registrada por el Indec, el sistema previsional aplicará desde octubre un incremento del 1,88%, que se suma a las subas que rigen desde abril de 2024 con la nueva fórmula de movilidad. El organismo previsional ANSES aún debe confirmar oficialmente el ajuste, pero se estima que la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.298,38.

ANSES confirmó un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados en septiembre de 2025

De confirmarse, también se agregaría un bono extraordinario de $70.000 que beneficia a los haberes mínimos, llevando el total a $396.298,38. Este bono no tiene actualización automática, por lo que su continuidad se define mes a mes mediante decreto.

El monto sirve como un piso para los beneficiarios del régimen contributivo, con complementos para quienes, tras la actualización, reciban menos de ese mínimo. Además, el haber máximo experimentará un aumento de $2.155.162,17 a $2.195.679,22. Ambos valores serán aplicados en los pagos de octubre.

ANSES pagará casi $550.000 por única vez: a quiénes alcanzará y cómo se podrá obtener

LOS RESTANTES AUMENTOS DE ANSES A OTRAS PRESTACIONES

Entre las pensiones cabe destacar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $261.039, que con el bono sumarían $331.039. La pensión por invalidez laboral, equivalente al 70% de la jubilación mínima, pasará de $224.194 a $228.409, o $298.409 sumando el refuerzo.

Un elemento particular en este ajuste es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá un monto mensual de $117.252 para menores de 18 años, y $381.790 para hijos con discapacidad. Estos pagos se efectúan en un 80% mensual, con el 20% restante abonado anualmente tras la verificación de requisitos educativos y sanitarios. Según informes de Ecosur, la AUH es la prestación social que ha mostrado un crecimiento más sostenido y significativo en el último año. ANSES lanzó descuentos de hasta un 20% para jubilados: cómo acceder y a partir de cuándo

En agosto de 2025, la AUH se ubicó un 102% por encima del valor de noviembre de 2023 y mantuvo una relativa estabilidad en términos reales desde mediados de 2024. Su valor real actual supera en un 110% el mínimo histórico medido en diciembre de 2023, y está apenas un 5% por debajo del máximo alcanzado en julio de 2015. Este dato marca un contraste frente a los haberes jubilatorios, que a pesar de algunas mejoras, aún padecen pérdida real respecto a años anteriores.

TODOS LOS AUMENTOS DE ANSES EN OCTUBRE DE 2025

Los montos previstos serán: