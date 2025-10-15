El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó oficialmente este martes que la inflación registrada en septiembre de 2025 fue del 2,1%.

Siguiendo la fórmula de movilidad establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este porcentaje para actualizar los haberes y asignaciones sociales correspondientes al mes de noviembre.

Esta actualización impacta directamente en el ingreso de millones de argentinos que reciben jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), entre otras prestaciones. En este contexto inflacionario, el ajuste ordenado por el Gobierno y respaldado por la fórmula de movilidad da resguardo al poder adquisitivo de estos beneficiarios, que forman parte de los sectores más vulnerables o con ingresos fijos.

CONFIRMARON AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES EN NOVIEMBRE DE 2025

De acuerdo con la nueva escala de haberes que regirá en noviembre, el haber mínimo se actualizó. En este punto, vale remarcar que el nuevo monto no incluye un bono complementario anunciado por el Estado para asistir a quienes cobran haberes bajos. Dicho bono de refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y llega a un máximo de $70.000 mensuales.

El sistema de movilidad que aplica ANSES mantiene la evolución mensual del índice de precios para ajustar automáticamente los haberes previsionales y las prestaciones sociales. La primera actualización realizada bajo este método fue en marzo de 2024. Esta medida flexibiliza la adecuación de los ingresos frente a la economía real, evitando grandes desfasajes entre la inflación y los ingresos sociales.

Este mecanismo también actualiza otras asignaciones más allá de las jubilaciones, como la AUH, que representa un apoyo fundamental a las familias con menores recursos, y la AUE, destinada a mujeres embarazadas en situación social vulnerable. Ambas asignaciones reflejan en noviembre un aumento equivalente al 2,1%, que se traduce en un nuevo monto que favorece su poder de compra.

MONTOS OFICIALES DE JUBILACIONES, PENSIONES Y ASIGNACIONES SOCIALES DE ANSES

Con la suba del 2,1% aplicada en noviembre, las jubilaciones y pensiones pagadas por la ANSES tendrán los siguientes valores oficiales, sin considerar la adición del bono:

Jubilación mínima: $333.150,65

$333.150,65 Jubilación máxima: $2.241.788,48

$2.241.788,48 Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM): $266.520,51

$266.520,51 Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24

$233.251,24 Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

Respecto a las asignaciones universales y familiares, el detalle será:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

$119.713,83 Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

$119.713,83 Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF, para el primer escalón de ingresos: $59.862,25

Estos valores reflejan la indexación directa conforme a la fórmula oficial que vincula las prestaciones con la inflación mensual. Además, el Estado mantiene vigente el bono de refuerzo para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, tendiendo a amortiguar el impacto del aumento sostenido en los precios mediante un complemento mensual que puede llegar hasta $70.000.

Este bono de refuerzo ha sido un alivio económico para miles de personas, especialmente en un contexto de elevada inflación sostenida, y se espera que su continuidad sea confirmada próximamente en los días previos al calendario de pagos de noviembre.

El ajuste mensual y las prestaciones actualizadas consideran no solo un resguardo económico, sino también un compromiso del Estado para que los sectores más vulnerables mantengan niveles acordes de ingresos en un momento económico complejo, donde la inflación erosiona el poder adquisitivo cotidiano.