La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo estatal responsable de administrar las prestaciones de seguridad social en Argentina, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Desde la implementación del Decreto 274/2024, el sistema de actualización mensual basado en el IPC busca ajustar los haberes de manera más dinámica frente a la inflación, aunque la inclusión del bono extraordinario refleja la necesidad de medidas complementarias para sectores vulnerables. La entidad continúa trabajando en la definición de políticas que garanticen la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de sus beneficiarios.

El contexto económico actual, marcado por una inflación persistente, obliga al Estado a equilibrar la actualización de haberes con medidas de refuerzo como el bono para proteger a los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, la falta de actualización automática del bono genera un desafío para mantener el poder adquisitivo de este sector.

El dato oficial del IPC de junio y la resolución de ANSES del próximo 14 de julio serán determinantes para conocer con precisión el nuevo cuadro de haberes y prestaciones que regirá a partir de agosto. Mientras tanto, los jubilados y pensionados aguardan con expectativa la confirmación de los montos que impactarán directamente en su economía familiar.

CUÁNTO COBRARÁN LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES EN JULIO DE 2025

ANSES ratificó que mantendrá vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, un refuerzo económico que no se integra al haber y que se mantiene congelado desde hace meses. Esta decisión se da en un contexto de ajustes mensuales de las prestaciones previsionales, que desde la aplicación del Decreto 274/2024 se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

El último aumento oficial, correspondiente a julio, fue del 1,5%, basado en la inflación de mayo. Para agosto, el porcentaje de ajuste dependerá del IPC de junio, cuyo dato oficial será difundido el próximo 14 de julio a las 16 horas. Ese mismo día, ANSES emitirá la resolución que oficializará los nuevos montos para jubilados, pensionados y demás prestaciones sociales.

Las proyecciones de consultoras privadas como EcoGo, C&T y Fundación Libertad y Progreso anticipan que la inflación de junio rondaría el 2%, lo que implicaría un aumento similar para agosto. De confirmarse, la jubilación mínima, que actualmente es de $379.294,79 (incluyendo el bono), ascendería a aproximadamente $386.880,68. Sin el bono, el haber base ajustado sería cercano a $315.480, aunque la cifra definitiva se conocerá con la resolución oficial.

Este aumento también impactará en el haber máximo del régimen general, que se ajustará en el mismo porcentaje, siguiendo el mecanismo establecido por el decreto vigente. En julio, el haber máximo fue de $2.081.261,16 y se espera que se incremente proporcionalmente.

LAS OTRAS PRESTACIONES DE ANSES QUE TENDRÁN AUMENTO

Además, el ajuste mensual afectará otras prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), que se actualizan con el mismo índice que las jubilaciones. Por ejemplo, la PUAM en julio alcanzó un monto bruto de $317.438,53, sumando el bono, y se espera un incremento similar para agosto.

El bono de $70.000, que se otorga a quienes perciben haberes mínimos o equivalentes, es un pago no remunerativo y no contributivo que no se computa para descuentos ni futuras actualizaciones. Su continuidad mes a mes ha sido confirmada por fuentes oficiales, aunque no está garantizada para períodos más largos. Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, pero al no actualizarse automáticamente con la inflación, pierde valor real con el tiempo.

En términos reales, mientras que los jubilados sin bono acumularon un aumento nominal del 19,14% en el primer semestre de 2025, quienes reciben el haber mínimo más el bono enfrentaron una caída del 13,7% en su capacidad adquisitiva, debido a la congelación del bono frente a la inflación sostenida.

El sistema previsional contempla además un suplemento para quienes tienen más de 30 años de aportes: por cada año adicional se suma un 1% del haber mínimo, hasta un máximo del 15%, equivalente a 45 años de aportes. Este beneficio no modifica los montos mínimos ni máximos, pero reconoce la trayectoria contributiva.