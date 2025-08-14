Este pasado miércoles se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de julio de 2025, un dato clave que impacta directamente sobre los haberes que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en sus diferentes planes y programas sociales.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de julio alcanzó un 1,9%, un porcentaje que será la base para el ajuste mensual automático de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se percibirán a partir de septiembre de 2025.

La cifra de inflación representa una leve aceleración respecto a junio y es una señal de la dinámica inflacionaria que enfrenta el país. Acumulada, la inflación alcanza cerca del 17,3% en lo que va del año 2025, de acuerdo con el Indec. Las medidas implementadas por el gobierno, incluidas las políticas de congelamiento del bono, buscan equilibrar el cuidado del gasto público con la necesidad de mantener actualizados los ingresos de los sectores más vulnerables.

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES TENDRÁN UN AUMENTO EN SEPTIEMBRE DE 2025

El aumento del 1,9% refleja la inflación real del mes anterior, manteniendo la política vigente de actualización automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Gracias a esto, la jubilación mínima pasará de $314.249,94 a $320.220,69.

A su vez, la jubilación máxima alcanzará un techo de $2.154.562, marcando una mejora en los montos que perciben los beneficiarios del sistema previsional.

En cuanto a las pensiones, también tendrán un incremento que varía según el tipo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $251.374 a $256.150, mientras que la Pensión No Contributiva (PNC) irá de $219.944,55 a $224.123,50.

Este ajuste es especialmente significativo para quienes dependen de estos ingresos, ya que el aumento se aplica automáticamente tomando como referencia la inflación, un mecanismo que busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a la subida de precios.

¿QUÉ PASARÁ CON EL BONO EXTRAORDINARIO DE ANSES?

Es importante destacar que, aunque el aumento básico será del 1,9%, el bono extraordinario de $70.000 que se comenzó a pagar desde marzo de 2024 permanece congelado bajo la administración del presidente Javier Milei.

Esto significa que el monto adicional que complementa los haberes no se ajustará y se mantendrá en $70.000. Por esta razón, el aumento real para algunos beneficiarios, especialmente para los que reciben la jubilación mínima y ciertos tipos de pensiones no contributivas, será un poco menor en términos porcentuales efectivos, dado que el bono se congela y no sigue la misma escala de ajuste.

LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO TENDRÁ UN NUEVO AUMENTO

Otro grupo beneficiado por este ajuste será el de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En septiembre de 2025, esta asignación se actualizará con un incremento que refleja el mismo porcentaje de inflación, pasando de aproximadamente $112.919,26 a $115.087,90 por hijo.

Esta subida impacta directamente en familias numerosas y hogares con niños a cargo, contribuyendo a mejorar el ingreso familiar en medio de un panorama económico complicado. Para los niños con discapacidad, el aumento también se aplicará proporcionalmente, alcanzando montos superiores acorde a sus necesidades especiales.