Emilia Villivar, coordinadora de la División de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Hospital Regional confirmó que se detectaron tres casos de dengue en Comodoro Rivadavia.

La especialista explicó a ADNSUR que no se trata de casos autóctonos, sino que son importados de gente que viajó a lugares donde está la enfermedad. Además, informó que los pacientes están clínicamente estables.

"Hay tres casos en Comodoro, son importados de gente que ha viajado a otras provincias donde está la enfermedad por la existencia del mosquito. Son personas que vuelven a su domicilio después de haber estado en una zona de alta endemicidad", explicó Villivar.

"No son autóctonos porque no tenemos el mosquito que genera el virus para infectar al humano. No puede haber dengue autóctono en nuestra provincia”, reiteró.

Villivar señaló que los casos fueron detectados la semana pasada de dos personas provenientes de Tucumán y uno de Buenos Aires. “Venían de visitar a la familia que tenían diagnóstico de dengue”, dijo.

Finalmente, señaló que los cuadros que presentan “no son graves”, están con seguimiento ambulatorio y clínicamente muy bien: “Presentaron fiebre, dolor muscular, abdominal, nauseas, dolor de cabeza, y en los ojos”.

Argentina atraviesa un brote histórico de dengue, con una cifra récord de 42 muertos y más de 54.000 contagios. Esta situación epidemiológica ubica al 2023 como el año récord de fallecimientos por dengue de la historia argentina (en el pico registrado en la epidemia de 2020 se notificaron 26 víctimas fatales).

¿CÓMO SE TRANSMITE EL DENGUE?

El dengue, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, y cuando éste se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, lo adquiere. Luego de 8 a 12 días, el mosquito es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de su picadura.

Vale remarcar que el dengue no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos o de la leche materna. El mosquito Aedes aegypti se reproduce a través de huevos que deposita en recipientes y superficies que acumulan agua. No lo hace en charcos, lagunas pantanos, zanjas, ríos o arroyos, por eso, es importante eliminar los posibles criaderos.

Por eso se recomienda eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua, controlar los platos que se encuentran debajo de las macetas y cambiar diariamente el agua de los bebederos de nuestras mascotas, son algunos de los cuidados que podemos realizar.

A su vez, se recomienda usar repelente cada vez que se esté al aire libre, instalar mosquiteros en puertas y ventanas y colocar espirales o tabletas insecticidas.

LOS SÍNTOMAS

Los síntomas son:

Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos, acudir al centro de salud /servicio de salud a la brevedad.