CÓRDOBA - El médico trabaja en la residencia de adultos mayores Santa Lucía y en un centro de salud privado que atiende al Pami en la localidad de Saldán. Dio positivo como portador de coronavirus. Estiman que tuvo contacto directo estrecho con una 80 personas dentro del grupo de riesgo, que a su vez se movieron por dos localidades porque fueron al banco a cobrar sus haberes jubilatorios.

Especialistas de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Rawson realizan testeos e hisopados a los 75 residentes de la casa de adultos mayores y a 35 integrantes del personal para analizar si hay contagios, reseña La Nación.

El intendente municipal, Cayetano Canto, junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), activó los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Reconoció que el caso se produjo "en un lugar de alto riesgo y junto a los pacientes que más sufren".

"Hasta ahora, lo que tenemos descifrado es que en los últimos diez días 80 personas que estuvieron en contacto con él han circulado por Saldán y Villa Allende porque han ido a cobrar al banco. Hoy no sabemos contra quién ni hasta dónde puede llegar esta situación", describió Canto.

Desde el geriátrico indicaron que no detectaron síntomas entre los residentes ni entre el personal del lugar, donde el médico atendió el miércoles. Este viernes lo hizo en el consultorio, donde recibe a afiliados Pami. Todos ya fueron notificados de la situación.

El médico aseguró, a través de un audio que envió por WhatsApp, que nunca tuvo fiebre ni ningún síntoma referido al coronavirus: "Ayer me informaron que me dio positivo el hisopado. Trabajé hasta ayer sin síntomas. Soy un paciente asmático. En esta época del año suelo tener tos. No tuve fiebre. Y por prevención fui al hospital de Unquillo. Tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado".

Por su lado, la Asociación de Médicos de la República Argentina seccional Córdoba emitió un comunicado repudiando el trato del intendente Canto y el del director de Salud Pública, Diego Sassi, hacia el médico, cuya identidad no trascendió.

"Repudiamos que al comunicar irresponsablemente, estigmatiza a un colega por el hecho de haber contraído el virus mientras cumplía con su deber, mostrando a las claras que la falta de empatía y de contención son el reconocimiento para el personal de salud que cumple sus funciones en condiciones laborales y de bioseguridad que distan de ser las óptimas", indica el texto.

En Córdoba hay 160 casos de coronavirus confirmados. El 19,37% se recuperó y tiene el alta; 127 (79,37%) se encuentran en tratamiento y dos (1,25%) fallecieron.

