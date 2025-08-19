Desde hace décadas, la goma bicolor, con su característico rojo y azul, ha sido uno de los útiles escolares más emblemáticos y presentes en los estuches de lápices y cuadernos de millones de argentinos. Este pequeño elemento, aparentemente sencillo, guarda una historia interesante y un uso que ha generado no pocas confusiones en generaciones que crecieron junto a él.

La goma bicolor no solo es un símbolo de la escolaridad clásica, sino que representa una mezcla de practicidad, economía y durabilidad. Su precio accesible y su larga vida útil la convirtieron en un compañero indispensable para estudiantes de todos los niveles. En muchas manos cuidadosas, una goma de estas podía durar hasta dos años, un récord que hoy parece casi imposible en tiempos de consumismo acelerado. Pero, ¿qué hay detrás de su doble color?

Funciones diferenciadas para dos tipos de papel

A primera vista, la goma bicolor parece ofrecer una solución dual: dos gomas en una. El lado rojo, suave y delicado, es universalmente reconocido por borrar marcas de lápiz sobre el papel tradicional, con un gramaje estándar y superficie lisa. Pero el lado azul, más duro y áspero, ha sido objeto de numerosas interpretaciones erróneas.

Durante años, la creencia popular fue que el lado azul estaba diseñado para borrar tinta de bolígrafo. ¿Quién no intentó eliminar un error con la parte azul, causando a veces un agujero en el papel o un borronazo irregular? Esta idea se apoyaba también en el diseño y los símbolos impresos en la goma, que incluían lo que parecía una pluma estilográfica.

La realidad detrás del lado azul: ¿para qué sirve realmente?

Sin embargo, investigaciones y expertos en papelería y materiales escolares confirmaron algo diferente: el lado azul no está pensado para borrar tinta. Su función principal es eliminar marcas de lápiz en papeles de mayor densidad y textura rugosa, aquellos con mayor gramaje que el papel común. Esta goma más dura logra limpiar las hojas más gruesas sin deteriorarlas tan fácilmente.

El error gráfico fue interpretado en parte por la imagen de una pluma estilográfica sobre la goma, que se confundió con una pluma fuente. Pero la imagen corresponde en realidad a un estilógrafo o rapidógrafo, un instrumento técnico utilizado para dibujo con tinta china o tinta a base de aceite, no con bolígrafo común. La goma azul ayuda a borrar lápiz aplicado en papeles especiales, como aquellos usados para dibujo técnico o artístico.

¿Cómo borrar la tinta de bolígrafo?

Entonces, ¿qué pasa si necesitamos borrar tinta de bolígrafo? La tinta de bolígrafo no es indeleble en su composición, pero su eliminación es mucho más complicada que la del lápiz. El uso del lado azul no solo suele ser ineficaz sino que puede dañar el papel.

Para corregir la tinta, existen otros productos en el mercado, como correctores líquidos y correctores en cinta, que permiten tapar la tinta, aunque siempre dejando un rastro visible. No son borradores per se, sino una forma de cubrir el error para poder escribir encima. El inconveniente es que muchas veces el resultado estético es poco satisfactorio y el parche es evidente.

Más allá de la utilidad práctica de la goma bicolor, hay un mensaje implícito sobre la importancia de la concentración y la precisión al escribir. Si bien herramientas como correctores y borradores pueden ayudar a solucionar errores, nada reemplaza la atención al momento de tomar el lápiz o la lapicera.

Un pequeño descuido, o un movimiento involuntario, puede generar rayones, tachaduras o palabras repetidas, que deben ser subsanadas con paciencia y cuidado. La goma bicolor, en este sentido, es un recuerdo tangible de la era previa a la digitalización, donde el error se enfrentaba con la goma y no con la tecla delete.

En un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados y los dispositivos digitales desplazan los útiles tradicionales, la goma bicolor sigue siendo un aliado para quienes disfrutan de la escritura manual y valoran la nostalgia de la escolaridad clásica.