El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que el incendio en El Bolsón “fue intencional”. Así lo indicó en diálogo con la prensa. "Ya lo tenemos acreditado por haber encontrado el recipiente que lo pudo haber originado", agregó.

Cabe recordar que el fuego se inició en la zona del famoso lugar turístico el Cajón del Azul. En tanto, las llamas avanzaron con rapidez y debieron evacuar a los turistas. Otro de los sectores afectados es Mallín Ahogado, donde confirmaron la muerte de un hombre de 84 años. Además, reveló que fueron afectadas 88 viviendas, aunque “posiblemente sean 120 más”.

“Es una zona rural, con una innumerable cantidad de galpones, aserraderos, gallineros, animales muertos, vehículos y el daño ambiental que abarca cerca de 3.000 hectáreas”, remarcó.

En este marco, Weretilneck sostuvo que hallaron una botella de combustible en el lugar. Además, recordó que tienen testigos y turistas que discutieron con personas en “actitud sospechosa”.

“Es una cuestión criminal porque no solo se atenta contra la naturaleza y el bosque nativo, sino también por las consecuencias que trajo”, señaló en Radio Mitre.

No obstante, no pudo asegurar que la Resistencia Ancestral Mapuche haya estado involucrada porque “suelen reivindicar” sus acciones, pero en esta ocasión no lo hicieron. “Es más de focalizar lo que se denomina el capital o el extractivismo. Estamos ante un hecho muy grave desde el punto de vista delictivo”, indicó el gobernador de Río Negro.

“Si descartamos el factor psiquiátrico de un incendiario, obviamente caemos en algo antisistema o anarquismo o algo por el estilo; sino, no tiene lógica”, añadió.

Por otra parte, indicó que “tenemos al menos una o dos líneas de investigación que el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro llevan adelante”.

Por último, respecto a las condiciones climáticas que empeoraron el incendio, “se nos dio alta temperatura, cerca de 30 °C, vientos del oeste de 40 a 50 kilómetros por hora y baja presión. Estos tres componentes meteorológicos hicieron bolas de fuego”, concluyó.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR