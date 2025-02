¿Fin de una era en Chubut? Marín comunicó al directorio de YPF que hay ofertas por Manantiales Behr: la operadora podría irse a fin de año Aunque no sería inmediata, la decisión de YPF de continuar con su salida de áreas maduras incluiría también la salida de Manantiales Behr, el último activo que mantuvo hasta ahora en Chubut, luego de la cesión de Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido a manos de PECOM. Fuentes de la empresa aseguraron a ADNSUR que no se trató en directorio la cesión del bloque Manantiales Behr y no hay abierto ningún proceso de venta del mismo.