El ente regulador de los servicios públicos de Trelew convalidó que la Cooperativa Eléctrica cobró tres actualizaciones tarifarias a los usuarios sin la documentación respaldatoria, motivo por el cual están mal aplicados y ahora deberían reintegrarlos.

Los datos se desprenden del informe que la Municipalidad de Trelew le encargó al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), a raíz de la denuncia del concejal radical Rubén Cáceres, quien advirtió que la prestataria cobró aumentos que rondan el 30% que no tenían ningún respaldo legislativo.

Los incrementos impugnados corresponden a las facturaciones que la Cooperativa Eléctrica emitió desde noviembre del año pasado hasta marzo del corriente.

De acuerdo con el informe del Omresp al que accedió ADNSUR, los sucesivos incrementos del cuadro tarifario de junio a agosto y de septiembre a noviembre del 2021, no cuentan con "normativa respaldatoria".

Por su parte, el primer aumento, correspondiente al período de marzo a mayo del 2021, tampoco debió haber sido aplicado porque la resolución de octubre que lo avala no fue publicada en el Boletín Oficial. Vale aclarar que este caso particular difiere de los anteriores debido a que sí existe una resolución respaldatoria pero no fue publicada.

A partir de ahora, el Ejecutivo municipal, el ente regulador y la Cooperativa Eléctrica deberán buscar una salida a este conflicto de los cobros aplicados de más a los 38.000 usuarios.

Cabe recordar que, cuando explotó la polémica, desde la Municipalidad explicaron que el intendente Adrián Maderna decidió no cobrar algunas actualizaciones tarifarias para no castigar el bolsillo de los vecinos.