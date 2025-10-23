El Ejecutivo provincial confirmó que el viernes 31 de octubre los salarios estarán depositados en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Ese mismo día cobrarán todos los sectores de la administración pública:

Consejo Provincial de Educación (CPE)

Salud Pública

Policía

Administración Central y Organismos Descentralizados

Además, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que los jubilados, pensionados y retirados también percibirán sus haberes en la misma fecha, sin desdoblamiento del cronograma.

Aumento salarial del 6,96% en octubre

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria explicaron que la suba corresponde a la actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo acordado en las paritarias 2025 con los gremios estatales.

El incremento será del 6,96%, y se aplicará sobre los haberes de octubre, sumándose a los tres aumentos ya otorgados durante el año:

9,73% en enero (1° trimestre)

6,56% en abril (2° trimestre)

ajuste adicional en julio (3° trimestre)

Con este nuevo tramo, el aumento acumulado en lo que va del 2025 supera el 23%, manteniendo la política de actualización trimestral de los salarios públicos según la inflación.

Compromiso de actualización por IPC

El esquema de actualización salarial trimestral fue uno de los principales acuerdos alcanzados por el gobierno de Rolando Figueroa con los sindicatos estatales. El objetivo, destacaron desde el Ejecutivo, es preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y dar previsibilidad a los trabajadores de la administración pública.

En ese marco, el aumento del 6,96% de octubre mantiene la continuidad del esquema automático, sin necesidad de reaperturas de paritarias o negociaciones adicionales.