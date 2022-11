Confesión hot: Coti aseguró que tuvo sexo con el "Conejo" en la casa de Gran Hermano

Los participantes transitan su cuarta semana de encierro y, al parecer, algunos no aguantan el hecho de no tener relaciones sexuales, como es el caso de Juli. La joven, que tiene a su novio esperándola afuera, reconoció que ya siente esa necesidad y Coti le confesó que ya tuvo un encuentro íntimo con Alexis, a quien todos conocen como el Conejo.

Julieta y Coti tuvieron una charla fogosa en la habitación de la casa de Gran Hermano “¿No te dan ganas de cog...?”, indagó “Disney” -como le dicen sus compañeros- pero Coti no aguantó y le contó que con el cordobés ya pasaron cosas frente a las cámaras. Frente a esta situación, la joven le pidió detalles de la experiencia en el reality.

“Había una cámara apuntando”, detalló Coti. Sin embargo, no fue un impedimento para que ambos sigan adelante. “Él es lo más”, agregó con una evidente sonrisa en su rostro sobre el encuentro con el Conejo.

“Fue re loco, sin hacer ruido, muy quietito. Era moverse un poquito por las cámaras”, reveló sobre cómo se las ingeniaron para no levantar la perdiz. Y dio a entender que había llegado a un nivel máximo de placer en una situación bastante particular. A lo que Juli acotó: “Yo nunca puedo, no puedo tener un orgasmo cogiendo”.