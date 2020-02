RADA TILLY (ADNSUR) - El Bloque integrado por los Concejales Maria Eugenia Spinassi, Bruno English, Mabel Morejón y Carlos Barrios Daporta, presentó este proyecto de ordenanza a través del cual piden prohibir estas tachas o tortuguitas como reductores de velocidad. Los legisladores sostienen que en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y en su decreto reglamentario "se expresa claramente que el uso de estas tachas es solo para fines de demarcación horizontal y no como reductores de velocidad".

En el proyecto argumentan que, si bien la colocación de estos obstáculos tiene como finalidad disminuir la velocidad de los vehículos en calles o avenidas rápidas para evitar accidentes, "es ilógico que sean generadores de daños a los vehículos que transitan por la ciudad y que se constituyan por sí solos en causas independientes de accidentes, específicamente con ciclistas y motociclistas, pues no son aptos para estos vehículos. Que las llamadas ‘tachas o tortuguitas’, por el desgaste a corto plazo de su uso, dejan al descubierto parte de su estructura interior, como los pernos metálicos. Se convierten así en muy peligrosas y por lo tanto en un factor de riesgo".

Asimismo, agregaron que en la mayoría de los casos, "no han logrado cumplir el objetivo para el que fueron instaladas ya que vehículos como camionetas y los de gran porte no ven la necesidad de reducir la velocidad para sobrepasarlas y que los autos, que sí lo hacen, son pasibles de sufrir daños no solo en las cubiertas sino también en el tren delantero y en la carrocería, sobre todo en los casos en que las tachas fueron puestas de manera casi abusiva".

El proyecto pide reemplazar las mismas por reductores de velocidad que sean aptos para tal fin y no generen perjuicios a los vehículos, especialmente a las motocicletas y bicicletas que son quienes están más expuestos a sufrir accidentes o daños

También se solicita al Ejecutivo municipal que se refuerce la señalización en los sectores donde se pretenda disminuir el riesgo por exceso de velocidad, utilizando Cartelería vial adecuada para tal fin.