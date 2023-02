Con una gran convocatoria, la SCPL festejó sus 90 años en un emotivo acto

El acto se realizó en el Centro de Convenciones del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, en el que participaron distinguidas personalidades de la región y el país.

Entre ellas, estuvo el intendente de la ciudad, Dr. Juan Pablo Luque, el intendente de la localidad de Rada Tilly, Luis Juncos, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, secretarios municipales, autoridades sindicales, fuerzas de seguridad, autoridades universitarias, autoridades del ámbito de la salud, centros de jubilados, asociaciones vecinales, cooperativas hermanas, clubes deportivos, entidades intermedias, delegados, asociados y empleados, sumado el Consejo de Administración, presidido por Anabella Cardillo.

¿Quiénes son los 15 ganadores de los LED de 43" que sorteó la SCPL?

El acto se inició con las palabras de bienvenida de la presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Anabella Cardillo, quien recordó y rescató los valores y principios de nuestros pioneros cooperativistas, poniendo en valor no sólo a la entidad, sino al todo el movimiento cooperativo.

“Una institución que tuvo sus orígenes en un grupo de vecinos que vieron la necesidad de brindar un servicio al público, en este caso el Servicio Eléctrico. Se hizo de manera humilde, trabajando de manera conjunta, todos aportando su esfuerzo. Esta institución acompañó el crecimiento poblacional y geográfico de la ciudad. Así fueron sumándose otros servicios esenciales, como el Sistema Acueductos, el Servicio de Saneamiento, el Servicio Solidario de Sepelios y el servicio de Telefonía e Internet”.

La SCPL inauguró una sede y reabrió la sala velatoria de kilómetro 8

“Para brindar un servicio de calidad en la ciudad y mirar hacia el futuro, hay que hacer énfasis en este modelo cooperativista de ayuda mutua y de colaboración. Para eso es importante el trabajo que se realiza con distintas instituciones intermedias, con el Municipio, Provincia y Nación. El trabajo que se ha realizado con las uniones vecinales y con los sindicatos, merecen especial reconocimiento. Hoy está representando a la UOCRA, el secretario general Raúl Silva, con quien hemos trabajado en el programa “SCPL en tu barrio. Estamos muy agradecidos que sea posible acercar la institución a cada uno de los asociados”, valoró Cardillo.

Miércoles y jueves con cortes de agua en Comodoro

En ese contexto, indicó que “el personal de la institución es la columna vertebral y todos ocupan un rol realmente muy importante. Si eso fuese posible, llevar adelante todos los objetivos que se van trazando, el trabajo en equipo que se realiza en la institución está a la vista y es una parte de este pilar fundamental que son los trabajadores. Un especial reconocimiento al Consejo de Administración, que se encuentra muy bien organizado, con objetivos claros y con una gran capacidad de gestión que se puede ver reflejada. En esta oportunidad, también quiero resaltar y reconocer la presencia de aquellos trabajadores que accedieron a beneficio jubilatorio en este último año y también aquellos que este año están cumpliendo 25 años de servicio. Reconocer su compromiso, su dedicación con todos los asociados”.

Sin atención al público en las oficinas de Km. 8 de la Sociedad Cooperativa y corte de calles: ¿cuándo será?

“Debemos celebrar los logros, que son muchísimos, pero quiero mencionar aquellos que realmente son trascendentales. El tendido de fibra óptica en toda la ciudad, la regularización de la deuda con Cammesa, que finalmente en octubre del 2022 se pudo firmar el acuerdo con la Secretaría de Energía para poder empezar a acomodar la situación económica y financiera de la institución. Otro logro fue la obtención de fondos no reembolsables a través de la Secretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social, que permitirán realizar obras de servicios públicos para aquellos barrios que se encuentran dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Asimismo, el lanzamiento del proyecto de desarrollo urbano y vivienda que permitirá poner un poco de orden en lo que respecta al desarrollo habitacional y a la planificación de la ciudad también. Hoy es momento de dejar un legado, de compromiso, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de trabajo mancomunado para todas las generaciones futuras”, destacó la presidente.

Luque anticipó que le renovará la concesión de servicios a la SCPL

El momento emotivo del acto llegó con la entrega de medallas al personal que cumplió 25 años de servicio y un presente especial al personal jubilado durante el año 2022. Recibieron estas distinciones Lía Rodríguez, Gustavo Gamboa, Néstor Faulbaum, María Sonia Bustamante Ruíz, Eduardo Dionisio Solís, Ernesto Alfredo Barrionuevo, Juan Carlos Tellez, Alexandra Noworyta, Carlos Alberto Pajares, Roberto David Davies, Víctor Hugo Santana, Oscar Argentino Cheuque, Lucas Agüero, Victoriano Jerez y Juan Carlos Llanos.

Tiene 3 años, es fanático de Maradona y lo recordó festejando su cumpleaños con una temática del diez

Después tomó la palabra, el Gerente General de la institución quien realizó un recorrido de los logros institucionales y los proyectos de gran envergadura que está llevando adelante la Cooperativa. “Nos embarcamos en un desafío enorme, realizar el mayor despliegue de tendido de fibra óptica de la Patagonia, brindar un servicio de la más alta calidad con tecnología de punta. Hoy ya superamos los más de 20.000 abonados en servicio de Internet. En materia de servicios públicos, hemos gestionado los Proyectos de Obras Tempranas, para que algunos asentamientos puedan recibir servicios públicos. Es así que hoy nos encontramos con más de cuatro proyectos presentados y muchos otros en desarrollo para poder gestionar los fondos y así poder llevar los servicios a cada rincón de nuestra ciudad. También hemos podido concretar la inauguración del salón comercial de Km. 8, que le permitirá asociado de la zona norte, tener a la SCPL mucho más cerca”, resaltó.

Se esperan temperaturas extremas en gran parte de Chubut y hay alerta naranja

“Hoy, con 90 años de recorrido, podemos decir que no fueron “Sólo Cuatro Pobres Locos” nada más. Somos muchos, cada vez más asociados, delegados y empleados que confiamos y valoramos y defendemos este modelo cooperativo y a este proyecto. Porque no hay nadie mejor para marcar nuestro destino que nosotros mismos”, cerró Suazo.

Luego recibieron un diploma los sindicatos que colaboraron con el programa “SCPL en tu barrio”, que han cedido sus instalaciones, no sólo para sus afiliados sino para toda la comunidad. Este programa, iniciado en 2019, es un espacio creado para acercarnos al asociado, donde han colaborado, de igual forma, todas las asociaciones vecinales de la ciudad. Los sindicatos son: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, sindicato de obreros y empleados municipales, Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato de empleados Municipales de Rada Tilly y Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Austral.

🍖 Comenzó la 13° Fiesta Nacional del Asado en Cholila

El cierre de acto estuvo a cargo del intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque que inició su discurso felicitando a la Cooperativa y a todo su personal. Aprovechó la oportunidad para manifestar su apoyo al movimiento cooperativo.

“Probablemente para algunos es un día más, pero para quienes tenemos la sangre bien arraigada en Comodoro, sabemos perfectamente la importancia que tuvo en sus orígenes y que sigue teniendo nuestra Cooperativa. Soy de los que creen que hay que hacerse cargo y tenemos que intentar poner las cosas sobre la mesa y solucionarlas como corresponde. ¿Y por qué seguimos teniendo una cooperativa y no tenemos una empresa privada? Muchas veces nos olvidamos cuando tenemos que discutir o criticar la prestación de un servicio. La cooperativa es una entidad sin fines de lucro y nosotros pretendemos que esa empresa sin fines de lucro esté cada vez más fuerte porque se ha convertido sin querer, en la empresa más grande que tiene hoy Comodoro Rivadavia”, sostuvo Luque.

Le descubrió un bulto a su hija de 7 años y le diagnosticaron cáncer de mama

“Sin embargo, hoy tenemos el desafío de poder lograr ese futuro con otra posibilidad. Una ciudad que pretende seguir creciendo, pero de una forma mucho más planificada. Y para eso a veces hay que tomar decisiones y eso repercute en el bolsillo de nuestros vecinos. Conocemos perfectamente la realidad que está viviendo y para crecer y brindar un servicio de calidad, lamentablemente hay que tener los recursos económicos necesarios, eso se traduce en pagar nuestros servicios”, resaltó.

Por último, el Intendente señaló que, “pretendo renovar la concesión de los servicios, lo cual me parece una obviedad desde nuestro punto de vista, aunque algunos prefieran otro tipo de posibilidad. Esta Cooperativa se hizo cargo hace mucho tiempo de un problema provincial, del acueducto que probablemente es “La Espada de Damocles” y a muchos de nosotros nos toca dar respuesta de porqué hay obras postergadas desde hace años. Si no hubiera sido por el profesionalismo de los equipos técnicos que tiene y que ha tenido esta entidad a lo largo del tiempo, no hubiéramos podido tener un servicio local, porque más de 500.000 personas viven normalmente. Debemos intentar desde la política ser un gran equipo entre todos y volcar ese tipo de soluciones que son estratégicas y que son las que la gente nos está pidiendo”.

Bombazo en Gran Hermano: Aseguran que se irá un impensado protagonista y lo reemplazará un famoso

En el acto también se presentaron 3 videos institucionales que no sólo rescatan la historia de la entidad, sino los valores de los pioneros que, con espíritu emprendedor, llegaron a cumplir sus objetivos y refleja que aquellos valores hoy siguen vigentes.