Luego que el Municipio de Comodoro Rivadavia informara la clausura de una panadería local por la presencia de roedores y deficiencias condiciones de higiene, el responsable del lugar dio su versión de lo ocurrido.

Lo hizo por intermedio de un posteo en las redes sociales del local.

“Queremos aclarar que el cierre de nuestro local no se debe a motivos de higiene, como circuló en algunos portales”, publicó la panadería El Artesano.

“Fue por reformas edilicias que estamos realizando para mejorar el espacio”, indicaron en el posteo.

Al mismo tiempo, aclararon: “mientras tanto, los esperamos en nuestras sucursales y los invitamos a seguir nuestra cuenta para estar al tanto de todas las novedades”.

Según aclaró su responsable, Claudio Vázquez, en el video, en el que apareció con una gorra con la palabra “amor”, la panadería permaneció cerrada “solo un día”.

Y atribuyó la situación a la realización de reformas edilicias y no por cuestiones sanitarias, lo que contrasta con la información oficial de la Municipalidad.

Tras recibir una denuncia anónima, agentes municipales del área de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, se dirigieron a una panadería ubicada en Avenida Roca al 300 para efectuar una inspección exhaustiva del lugar. Allí, se detectó la presencia de roedores, excremento y falta de higiene en general en el sector posterior del recinto de elaboración.

“Efectuamos una intervención en la panadería ubicada en Avenida Roca al 300, que es una de las tantas sucursales que tiene la firma en la ciudad, tras una denuncia anónima que recibimos. Los inspectores se acercaron al lugar y constataron situaciones muy preocupantes, como la existencia de materia fecal de roedores en los panificados y en las harinas”, informó el secretario Miguel Gómez.El funcionario agregó que “para sorpresa, detectamos al roedor y observamos que había tres trampas de ratones posicionadas en distintos puntos, por lo que, evidentemente, la titularidad del comercio sabía de la presencia de estos animales en el local”.

Asimismo, “se encontró una gran cantidad de elementos no compatibles acopiados en la parte posterior del recinto donde se elabora, como maquinarias viejas, vidrios rotos, heladeras descompuestas, cartones, bolsas y tarros de pintura”.